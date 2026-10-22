Na današnji dan rođen je košarkaški Mozart, Dražen Petrović

Dražen Petrović rođen je na današnji dan, 22. oktobra 1964. godine, u Šibeniku. Jedan od najvećih košarkaša s prostora bivše Jugoslavije danas bi proslavio 62. rođendan. Iako je njegov život tragično prekinut sa samo 28 godina, iza sebe je ostavio sportsku karijeru koja je obilježila evropsku i svjetsku košarku.

Njegov izuzetan talenat, precizan šut, nevjerovatna radna disciplina i želja za pobjedom donijeli su mu nadimak „košarkaški Mozart”. Bio je jedan od prvih evropskih igrača koji su pokazali da mogu imati vodeću ulogu u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, NBA ligi.

Košarkašku karijeru započeo je u rodnom Šibeniku, nastupajući za Šibenku, gdje je još kao tinejdžer privukao pažnju svojim igrama. Njegov uspon nastavljen je 1984. godine prelaskom u zagrebačku Cibonu, s kojom je 1985. i 1986. godine osvojio dvije uzastopne titule prvaka Evrope.

U Ciboni je izrastao u jednog od najboljih evropskih košarkaša, a 1988. godine prešao je u Real Madrid. U dresu španskog velikana nastavio je pružati izvanredne partije, uključujući finale Kupa pobjednika kupova 1989. godine, kada je protiv italijanske Caserte postigao čak 63 poena.

Od evropskih parketa do NBA lige

Petrović je 1989. godine otišao u NBA ligu, gdje je najprije nastupao za Portland Trail Blazerse. Iako u Portlandu nije imao minutažu kakvu je očekivao, nije odustajao od dokazivanja među najboljim svjetskim košarkašima.

Prekretnica je uslijedila 1991. godine prelaskom u New Jersey Netse. Upravo je u tom klubu pokazao puni potencijal, postavši jedan od najvažnijih igrača ekipe.

U svojoj posljednjoj NBA sezoni, 1992/1993, prosječno je postizao 22,3 poena po utakmici, uz izuzetnih 44,9 posto uspješnosti šuta za tri poena. Te sezone izabran je u treću najbolju petorku NBA lige.

Njegovi uspjesi imali su veliki značaj za generacije evropskih košarkaša koje su kasnije gradile karijere u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dražen Petrović ostavio je neizbrisiv trag i u reprezentaciji

Osim klupske karijere, Petrović je ostvario velike uspjehe i na reprezentativnom nivou. S reprezentacijom Jugoslavije osvojio je bronzu na Olimpijskim igrama 1984. godine u Los Angelesu, srebro 1988. u Seulu, titulu evropskog prvaka 1989. i svjetskog prvaka 1990. godine.

Jedan od najpoznatijih trenutaka njegove karijere dogodio se na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine, kada je kao kapiten predvodio reprezentaciju Hrvatske do srebrne medalje. U finalu se Hrvatska susrela s legendarnim američkim Dream Teamom, predvođenim Michaelom Jordanom, Magicom Johnsonom i Larryjem Birdom.

Samo godinu kasnije, 7. juna 1993. godine, svijet sporta potresla je vijest o njegovoj smrti. Petrović je poginuo u saobraćajnoj nesreći na autoputu u Njemačkoj, u blizini Denkendorfa, sa samo 28 godina.

Njegova karijera završena je u trenutku kada je bio na vrhuncu igračkih mogućnosti.

U znak priznanja za izuzetne sportske rezultate, 2002. godine posthumno je primljen u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu, a 2007. godine i u FIBA Kuću slavnih.

Više od tri decenije nakon njegove smrti, Dražen Petrović ostaje jedno od najprepoznatljivijih imena evropske košarke, simbol upornosti, posvećenosti i vrhunskog sportskog talenta.