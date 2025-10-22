Na današnji dan rođen Dražen Petrović: Košarkaški genij koji je promijenio evropsku i svjetsku košarku

Jasmina Ibrahimović

Na današnji dan 1964. godine u Šibeniku je rođen Dražen Petrović, jedan od najvećih košarkaša s prostora bivše Jugoslavije i legenda svjetske košarke. Smatra se predvodnikom generacije evropskih igrača koji su otvorili put ka NBA ligi, a njegovo ime nalazi se među 50 ličnosti koje su najviše doprinijele razvoju Eurolige.

Košarkom se počeo baviti vrlo mlad, a već sa 15 godina debitovao je za Šibenku. Nakon punoljetstva prelazi u zagrebačku Cibonu, gdje s bratom Aleksandrom osvaja dvije titule prvaka Evrope i postaje najbolji evropski igrač. U potrazi za novim izazovima prelazi u Real Madrid, a potom i u NBA ligu.

Bio je vođa jugoslavenske reprezentacije s kojom je osvojio zlato na Evropskom prvenstvu u Zagrebu 1989. i na Svjetskom prvenstvu u Argentini 1990. godine. U Sjedinjenim Američkim Državama briljirao je kao član New Jersey Netsa, gdje je 1992. postao najbolji strijelac ekipe i tada najuspješniji evropski igrač u NBA ligi.

Draženova karijera prekinuta je 7. juna 1993. godine, kada je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj, u 29. godini života. Njegovo ime i danas simbolizira strast, posvećenost i ljubav prema košarci.

