Osnovna škola „Lipnica“ čuva sjećanje na Hasana Fazlića, umjetnika svjetskog duha rođenog u Lipnici

Osnovna škola „Lipnica“ obilježila je sjećanje na Hasana Fazlića, istaknutog karikaturistu i slikara, čije je ime ostavilo značajan trag u kulturnoj historiji Tuzle, Bosne i Hercegovine, ali i mnogo šire.

U prostorijama škole, 12. oktobra, upriličeno je prigodno druženje posvećeno liku i djelu ovog velikog umjetnika i kosmopolite, rođenog upravo u Lipnici 8. oktobra 1937. godine.

Ovaj susret bio je prilika da se učenici i uposlenici škole podsjete na životni i umjetnički put čovjeka koji je svojim talentom, stvaralaštvom i prepoznatljivim karikaturama nadilazio lokalne okvire.

Poseban značaj ovom događaju daje činjenica da se sjećanje na Hasana Fazlića njeguje upravo u sredini iz koje je potekao.

Osnovna škola „Lipnica“, na čelu s direktoricom Indirom Durmić, pokazala je da obrazovna ustanova nije samo mjesto sticanja znanja već i prostor u kojem se čuvaju kulturna baština, lokalni identitet i uspomene na znamenite ljude svog kraja.

Zajedničkim angažmanom direktorice, uposlenika i učenika, ovaj susret postao je prilika za povezivanje obrazovanja, kulture i zavičajne historije.

Hasan Fazlić svoje prve umjetničke korake napravio je uz poznatog slikara Dragišu Trifkovića i vajara Franju Ledera, a potom je pohađao školu slikanja koju je vodio veliki slikarski majstor Ismet Mujezinović.

Svoj profesionalni put vezao je za tuzlanski list „Front slobode“, u kojem je prethodno objavljivao crteže i karikature. Upravo u ovom listu stekao je punu umjetničku afirmaciju, nakon čega su njegove radove počele objavljivati brojne novine i časopisi širom nekadašnje Jugoslavije i svijeta.

Njegov stvaralački opus svjedoči o snazi umjetnosti da progovori univerzalnim jezikom, prepoznatljivim ljudima različitih sredina i kultura. Fazlić je svojim radom potvrdio da se i iz male sredine mogu vinuti imena koja ostavljaju trag na mnogo široj kulturnoj sceni.

Druženje u Osnovnoj školi „Lipnica“ zato je mnogo više od podsjećanja na jednog umjetnika.

To je i poruka mladim generacijama da trebaju poznavati ljude koji su svojim talentom i radom proslavili svoj zavičaj. Njegujući uspomenu na Hasana Fazlića, škola čuva dio identiteta Lipnice i prenosi na učenike vrijednost poštovanja prema ljudima koji su svojim djelom zadužili zajednicu.

Sjećanje na Hasana Fazlića tako nastavlja živjeti tamo gdje ima posebno značenje – u njegovoj rodnoj Lipnici, među generacijama koje tek upoznaju bogatstvo kulturne baštine svoga kraja.