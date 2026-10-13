Formula 1 se vraća u Afriku nakon više od tri decenije odsustva, a nova utrka održavat će se u Ruandi početkom 2030-ih godina. Organizatori svjetskog prvenstva potvrdili su desetogodišnji sporazum kojim će afrički kontinent ponovo postati dio kalendara najprestižnijeg automobilističkog takmičenja.

Domaćin Velike nagrade Afrike bit će Ruanda, gdje je planirana izgradnja potpuno nove staze u Bugeseri, približno 40 kilometara južno od glavnog grada Kigalija. Tačna godina održavanja prve utrke još nije određena, ali se završetak izgradnje očekuje početkom naredne decenije.

Nova staza bit će građena prema najvišim standardima Međunarodne automobilske federacije (FIA), odnosno kategoriji Grade 1, koja je neophodna za organizaciju utrka Formule 1. Projekat će, osim sportskih sadržaja, obuhvatiti i razvoj turističke, saobraćajne i druge prateće infrastrukture.

Formula 1 prvi put na svim naseljenim kontinentima

Predsjednik i izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali izjavio je da povratak u Afriku predstavlja važan korak u širenju ovog takmičenja.

Prema njegovim riječima, uključivanjem Ruande u kalendar od naredne decenije, Formula 1 bit će prisutna na svim naseljenim kontinentima, čime će se približiti milionima novih navijača.

Posljednja utrka Formule 1 na afričkom kontinentu održana je 1993. godine u Južnoafričkoj Republici. Od tada su postojale različite inicijative za povratak prvenstva u Afriku, ali nijedna nije rezultirala novim dugoročnim sporazumom.

Među najglasnijim zagovornicima povratka afričke utrke bio je sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton, koji je više puta isticao da Afrika zaslužuje mjesto u kalendaru ovog sporta.

Hamilton je i tokom nedavnog trkačkog vikenda u Singapuru ponovio podršku organizaciji Velike nagrade Afrike, naglašavajući značaj tog kontinenta za budućnost takmičenja.

Ruanda najavljuje dugoročni razvoj sporta i turizma

Predsjednik Ruande Paul Kagame pozdravio je postignuti sporazum, ocijenivši ga važnim događajem za cijeli afrički kontinent, koji više od 30 godina nije bio domaćin utrke Formule 1.

Organizacija ovog sportskog događaja trebala bi doprinijeti razvoju turizma, privlačenju investicija i međunarodnoj promociji Ruande.

Podršku sporazumu pružio je i predsjednik FIA-e Mohammed Ben Sulayem, ističući da je povratak Formule 1 u Afriku značajan za globalni razvoj automobilističkog sporta.

Planirana utrka u Ruandi bit će dio dugoročnog kalendara Formule 1, dok će termin njenog prvog održavanja biti preciziran nakon završetka priprema i izgradnje staze.