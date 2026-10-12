U Kiseljaku pronađena avionska bomba teška 227 kilograma

Avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, teška 227 kilograma, bit će sutra transportovana iz Kiseljaka prema Bjelašnici, gdje je planirano njeno uništavanje u kontrolisanim uslovima.

Iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) saopćeno je da će transport biti obavljen u jutarnjim satima, od 6 do 8 sati, uz angažman stručnih timova i nadležnih sigurnosnih službi.

Neeksplodirana bomba pronađena je na području općine Kiseljak, a njeno premještanje zahtijeva posebne sigurnosne mjere. Planirano je da transport krene magistralnim putem M-5 prema Mostarskom raskršću, nakon čega će se nastaviti putem M-17 preko Tarčina do Bjelašnice.

Uništavanje bombe bit će provedeno na privremenoj lokaciji predviđenoj za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Transport avionske bombe uz pojačane mjere sigurnosti

Prema informacijama Federalne uprave civilne zaštite, riječ je o visokoeksplozivnoj avionskoj bombi opće namjene, mase 500 funti, odnosno približno 227 kilograma, koja potječe iz Drugog svjetskog rata.

Transport avionske bombe i njeno uništavanje obavit će specijalizovani timovi FUCZ-a, uz podršku ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona.

U provođenju operacije učestvovat će i nadležne kantonalne uprave civilne zaštite, kao i Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Iz Federalne uprave civilne zaštite najavljeno je da će stanovništvo, kao i pravna i fizička lica na područjima obuhvaćenim aktivnostima, biti blagovremeno informisani o vremenu i mjestu provođenja operacije te eventualnim mjerama predostrožnosti.