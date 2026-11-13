Novi problemi za Švedsku pred utakmicu protiv BiH: Potter ostao bez još jednog igrača

Fudbalska reprezentacija Švedske suočava se s novim problemima uoči sutrašnje utakmice protiv Bosne i Hercegovine u petom kolu Lige nacija.

Selektor Graham Potter neće moći računati na Patrika Walemarka, koji je zbog povrede završio nastup na ovom reprezentativnom okupljanju.

Vijest o njegovom izostanku potvrdio je Fudbalski savez Švedske, navodeći da je nakon treninga ustanovljeno kako 25-godišnji fudbaler poljskog Lecha iz Poznanja neće biti spreman za predstojeće utakmice.

Walemark je za seniorsku reprezentaciju Švedske debitovao u septembru ove godine, kada je upisao dva nastupa. Prema informacijama švedskog saveza, danas će se vratiti u svoj klub, gdje će započeti proces oporavka.

Švedska protiv BiH bez dvojice reprezentativaca

Ovo je drugi potvrđeni izostanak u švedskom timu pred susret sa Zmajevima. Ranije je zbog povrede otpao i Besfort Zeneli, veznjak belgijskog Union Saint-Gilloisea, koji se nije priključio reprezentativnom okupljanju.

Selektor Graham Potter tako je ostao bez dvojice igrača uoči završnice grupne faze Lige nacija, u kojoj Švedsku očekuju susreti protiv Bosne i Hercegovine i Poljske.

Utakmica Švedska protiv BiH igra se sutra, 14. novembra, od 20:45 sati na Strawberry Areni u Solni, u blizini Stockholma.

Švedska nakon četiri odigrana kola ima deset bodova i nalazi se na prvom mjestu grupe, dok je Bosna i Hercegovina druga s osam bodova. Sutrašnji susret bit će važan u borbi za prvo mjesto pred posljednje kolo Lige nacija.