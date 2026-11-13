BiH bi mogla igrati protiv Hrvatske: Objavljene šanse za veliki regionalni derbi

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine mogla bi se sastati s Hrvatskom u baražu za plasman u elitnu A diviziju Lige nacija.

Prema najnovijim statističkim projekcijama platforme Football Meets Data, mogućnost da se Zmajevi i Vatreni sastanu u dodatnim utakmicama iznosi 14,9 posto, što ovaj duel svrstava među najizglednije potencijalne parove baraža.

Iako do kraja grupne faze predstoje još dvije utakmice, već se pojavljuju kalkulacije o mogućim protivnicima naše reprezentacije. Bosna i Hercegovina trenutno zauzima drugo mjesto u grupi B4 sa osam bodova, dok vodeća Švedska ima deset.

Prema objavljenim simulacijama, najizgledniji protivnik Zmajeva u baražu je Vels, s vjerovatnoćom od 16,1 posto. Odmah iza njega nalazi se Hrvatska sa 14,9 posto, dok mogućnost susreta sa Srbijom iznosi 9,6 posto, a Norveškom 8,8 posto.

BiH i Hrvatska mogle bi se boriti za mjesto u Ligi A

Da bi došlo do susreta Bosne i Hercegovine i Hrvatske, obje reprezentacije morale bi završiti grupnu fazu na pozicijama koje vode u baraž, a potom biti spojene žrijebom.

Zmajevi bi u dodatne utakmice išli u slučaju osvajanja drugog mjesta u Ligi B, dok Hrvatska, koja nastupa u elitnoj diviziji, pokušava izbjeći ispadanje u niži rang.

Hrvatska je u četvrtak poražena od Engleske rezultatom 2:1 na Wembleyju, čime je dodatno zakomplikovala svoju poziciju. Prema simulacijama Football Meets Data, Hrvatska ima 83,4 posto izgleda da sezonu nastavi kroz baraž za opstanak u Ligi A.

U projekcijama potencijalnih protivnika Hrvatske najviše se izdvaja Slovenija sa 19,1 posto, a slijedi Bosna i Hercegovina sa 14,9 posto.

Zmajevi još mogu izboriti direktan plasman

Reprezentacija Bosne i Hercegovine još uvijek ima priliku osvojiti prvo mjesto u grupi i direktno se plasirati u najjači rang Lige nacija, bez potrebe za baražom.

Izabranike Sergeja Barbareza sutra očekuje gostovanje Švedskoj, a utakmica u Stockholmu počinje u 20:45 sati. Nakon toga, 17. novembra, Zmajevi će na Bilinom polju u Zenici ugostiti Rumuniju.

Prvoplasirana reprezentacija grupe direktno će izboriti plasman u Ligu A, dok će drugoplasirana igrati dodatne utakmice za promociju.

Žrijeb baraža Lige nacija zakazan je za 20. novembar, nakon završetka grupne faze takmičenja. Tek tada će biti poznato hoće li Bosna i Hercegovina i Hrvatska dobiti priliku za međusobni duel.