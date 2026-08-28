Sloboda nakon dobrog starta gostuje Budućnosti iz Banovića

Jasmina Ibrahimović

Fudbaleri Slobode u nedjelju će u Banovićima protiv Budućnosti odigrati utakmicu trećeg kola WWIN Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.

Susret na stadionu FK Budućnost počinje u 16:30 sati.

Crveno-crni u ovaj duel ulaze nakon dobrog početka prvenstva. U prvom kolu su na gostovanju kod Viteza odigrali 0:0, dok su u drugom kolu na Tušnju savladali Tomislav rezultatom 3:0. Sloboda tako nakon dvije utakmice ima četiri boda i još nije primila pogodak.

Budućnost je sezonu otvorila remijem bez golova protiv Radnika iz Hadžića, a potom je u Gabeli poražena od GOŠK-a rezultatom 4:1. Banovićani nakon dva kola imaju jedan osvojeni bod.

Za Slobodu će duel u Banovićima biti prilika da nastavi pozitivan niz i dodatno se približi vrhu tabele, dok će domaći tim pred svojim navijačima tražiti prvu pobjedu u novoj sezoni.

Utakmica Budućnost – Sloboda igra se u nedjelju, 30. augusta, od 16:30 sati u Banovićima.

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