TK: Od septembra veće egzistencijalne naknade

Osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima u Tuzlanskom kantonu od septembra će biti povećana sa 7 na 8 KM.

Dogovor je postignut na sastanku premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i ministrice za boračka pitanja Senade Dizdarević sa predsjednikom Saveza demobilisanih boraca TK Ibrahimom Mušićem.

Na sastanku je razgovarano o statusnim i materijalnim pitanjima boračke populacije, a poseban fokus bio je na položaju nezaposlenih demobilisanih boraca.

Uzimajući u obzir rast troškova života i inflaciju, ali i mogućnosti Budžeta Tuzlanskog kantona, dogovoreno je da se osnovica od septembra poveća za nešto više od 14 posto.

– Briga o ljudima koji su branili Bosnu i Hercegovinu za nas nije pitanje povremenih odluka, nego kontinuiranog odnosa i odgovornosti. Danas smo procijenili da postoje uslovi da napravimo novi iskorak i od septembra povećamo osnovicu sa 7 na 8 KM – kazao je premijer Halilagić.

Novo povećanje nastavak je višegodišnjeg rasta ove naknade. Osnovica je ranije povećavana sa 4 na 5 KM, potom na 6 KM, a tokom 2025. godine na 7 KM.

Ministrica Dizdarević istakla je da povećanje na 8 KM znači da je osnovica, u odnosu na početnih 4 KM, ukupno povećana za 100 posto.

– Uz materijalna izdvajanja, nastavit ćemo razgovarati sa boračkim organizacijama i o drugim pitanjima koja mogu doprinijeti kvalitetnijem položaju naših branitelja – kazala je Dizdarević.

Povećanje se odnosi na nezaposlene demobilisane borce koji egzistencijalnu naknadu ostvaruju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno na demobilisane borce mlađe od 57 godina koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Borci sa navršenih 57 i više godina ovo pravo ostvaruju na federalnom nivou.

Predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK Ibrahim Mušić izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom i odnosom kantonalnih vlasti prema zahtjevima demobilisanih boraca.