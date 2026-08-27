Uplaćena egzistencijalna naknada za demobilisane borce u TK

Egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za august 2026. godine je uplaćena.

Utvrđeni iznos naknade iznosi 7 KM za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine.

Sredstva su, u zavisnosti od banke, već dostupna na računima dijela korisnika, dok se kod ostalih očekuje njihovo evidentiranje u skladu sa procedurama banaka.

Egzistencijalna naknada za demobilisane borce isplaćuje se korisnicima koji ispunjavaju propisane uslove, a visina pojedinačne isplate zavisi od broja mjeseci provedenih u OSRBiH.