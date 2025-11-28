Provjerite račune: Počela isplata naknada za dio boračke populacije

Selma Jatić
Provjerite račune: Počela isplata naknada za dio boračke populacije
Foto: RTV Slon/Novac

Demobilisanim borcima mlađim od 57 godina s područja Tuzlanskog kantona isplaćena je novembarska egzistencijalna naknada. Riječ je o pravu koje se ostvaruje na osnovu mjeseci provedenih u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a iznos naknade iznosi 7 KM po svakom mjesecu službe.

Prema informacijama iz finansijskog sektora, sredstva su uplaćena na račune korisnika, a tačan trenutak kada će biti dostupna zavisi od banke u kojoj korisnik ima otvoren račun. Za dio boraca novac je već vidljiv na računima, dok će ostali sredstva dobiti u toku dana.

Ova naknada predstavlja jedan od oblika podrške demobilisanim borcima na području Tuzlanskog kantona, koji je uveden kako bi se poboljšala socijalna sigurnost osoba koje su nakon rata ostale bez stabilnog zaposlenja ili prihoda.

