Objavljena dva javna poziva za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca u TK

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je dva javna poziva za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih zapošljavanju i samozapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2026. godini.

Prvi javni poziv odnosi se na dodjelu sredstava za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Pravo prijave imaju fizička lica koja obavljaju obrtničku ili srodnu djelatnost, privredna društva u većinskom privatnom vlasništvu, kao i javna preduzeća čiji je osnivač ili većinski vlasnik Tuzlanski kanton.

Sredstva se mogu ostvariti ukoliko poslodavci zaposle osobe iz boračkih kategorija koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. To se, između ostalog, odnosi na članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ratne vojne invalide, dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja, demobilisane branioce, mirnodopske vojne invalide, kao i članove njihovih porodica.

Za zapošljavanje je predviđena dodjela grant sredstava u zavisnosti od broja novouposlenih osoba. Za zapošljavanje jedne osobe planiran je grant od 15.000 KM, za dvije osobe 30.000 KM, a za tri osobe 45.000 KM. U slučaju zapošljavanja ratnog vojnog invalida, demobilisanog branioca ili dobitnika najvećeg ratnog priznanja i odlikovanja, odobreni iznos uvećava se za 50 posto po zaposlenom licu.

Drugi javni poziv odnosi se na samozapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Pravo na prijavu imaju nezaposlene osobe iz boračkih kategorija koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje TK, a koje namjeravaju pokrenuti i registrovati vlastitu djelatnost.

Za samozapošljavanje se sredstva dodjeljuju kao grant u iznosu do 15.000 KM, odnosno do visine opravdanih troškova iz poslovnog plana, ali ne preko navedenog iznosa. I kod ovog poziva predviđeno je uvećanje sredstava za 50 posto u slučaju samozapošljavanja ratnog vojnog invalida, demobilisanog branioca ili dobitnika najvećeg ratnog priznanja i odlikovanja.

Sredstva se mogu koristiti za nabavku opreme, alata, robe i repromaterijala koji su namijenjeni djelatnosti za koju se aplikuje. Ne mogu se koristiti za plate, poreze i doprinose iz plata, zakup, režijske troškove, gorivo, dugovanja, kazne, kupovinu nekretnina, reprezentaciju i druge nenamjenske troškove propisane javnim pozivima.

Iz Ministarstva je navedeno da će se rangiranje prijava vršiti prema propisanim kriterijima. Kod zapošljavanja se boduju vlastito učešće u finansiranju poslovnog programa i vrsta djelatnosti, dok se kod samozapošljavanja, između ostalog, boduju vrsta djelatnosti, branilački status, stepen vojnog invaliditeta, priznanja i odlikovanja, te dužina prijave na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Detaljni uslovi, obrasci, potrebna dokumentacija i način prijave dostupni su u tekstovima javnih poziva.