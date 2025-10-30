U toku isplata novčanih naknada borcima u TK

Selma Jatić
U toku isplata novčanih naknada borcima u TK
Foto: RTV Slon/Novac

Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina s područja Tuzlanskog kantona za oktobar 2025. godine je uplaćena. Naknada iznosi 7 KM za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine.

Kako navode iz Ministarstva za boračka pitanja TK, sredstva su već raspoređena prema bankama, a korisnici ih, zavisno od poslovne banke, mogu već danas pronaći na svojim računima.

Egzistencijalna naknada je pravo koje ostvaruju nezaposleni demobilisani borci mlađi od 57 godina, pod uvjetom da su bili pripadnici OSRBiH najmanje godinu dana i da se nalaze na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje.

Ova mjesečna podrška ima za cilj poboljšanje materijalnog položaja bivših boraca i njihovih porodica, te predstavlja jedno od trajnih opredjeljenja Vlade TK i resornog ministarstva da pruže podršku boračkoj populaciji.

