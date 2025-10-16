Demobilisani borci – Upravni odbor Saveza demobilisanih boraca FBiH danas je boravio u radnoj posjeti Savezu demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona.

Radna grupa Vlade Federacije usaglasila je prijedlog zakona kojim bi se svim učesnicima odbrane isplaćivao borački dodatak od 1,5 marku po mjesecu provedenom u Oružanim snagama BiH. Savez demobilisanih boraca u čijem sastavu djeluje i Savez demobilisanih boraca TK saglasan je sa iznosom boračkog dodatka i očekuje od Federalne Vlade što hitniju implementaciju.

„Mi smo stava da zajedničko ustrajemo na toj 1,5 marci, i čekam očitovanje Vlade Federacije koja bi mogla u nekih naredni 7 do 10 dana ili da odbije ovaj prijelog radnih grupi ili da tražimo eventualno neko novo rešenje. Što se tiče upravnog odbora Saveza Boraca Federacije, složili smo i zakočili s tim da mi niti hoćemo niti želimo da razgovaramo o iznosu koji je ispod 1,5 marki“, izjavio je Sabahudin Ramić, predsjednikom Saveza demobilisanih boraca FBiH.

Dodatak je zamišljen kao “jednak za sve, bez kriterija i bez razlika”. To uključuje demobilisane borce, ratne vojne invalide, šehidske porodice i dobitnike najvećih ratnih priznanja. Naglašeno je da se neće praviti kategorizacija korisnika, za razliku od pristupa u Republici Srpskoj. Utvrđeno je također da je borački dodatak nezavisan od drugih prava (poput penzija, ličnih ili porodičnih invalidnina).

Sada je na potezu Federalna vlada, jer su rokovi za implementaciju vezani za izmjene i dopune zakona i izradu novog budžeta.

„Ukoliko ne bude ovo uvršteno da mi uđemo u budžet u sljedećoj godini, mi ćemo smatrati da nismo prihvaćeni i onda nam to daje slobodu da se vratimo u naše baze i da vidimo i odlučimo šta ćemo dalje raditi“, poručio je Ibrahim Mušić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK.

Borački dodatak izračunava se množenjem broja mjeseci provedenih u borbi sa 1.5 KM. Procjenjuje se da bi pravo na isplatu trebalo ostvariti između 365.000 i 375.000 boraca, svih kategorija. Za Federaciju BiH to bi bio godišnji trošak od približno 236 miliona do 246 miliona KM. Iz Saveza poručuju da ovaj prijedlog vide kao skromnu satisfakciju za boračku populaciju koja je zaslužna za državu BiH, a koja malo traži.