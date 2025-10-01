Isplaćena naknada demobilisanim borcima u TK

Ali Huremović
Isplaćena naknada demobilisanim borcima u TK
Foto: Ilustracija

Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za mjesec septembar 2025. godine je uplaćena, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Utvrđeni iznos je 7 KM za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike BiH.

Zavisno od banaka, sredstva su već raspoloživa na računima korisnika.

Dakle, ukoliko je jedan borac proveo četiri godine (48 mjeseci) u OSRBiH, njegova mjesečna egzistencijalna naknada iznosi 336 KM.

Za poređenje, u Hrvatskoj visina mjesečne naknade za nezaposlene hrvatske branitelje značajno je veća i kreće se od približno 190 eura pa naviše, zavisno od statusa i godina provedenih u ratu.

Ove razlike u iznosima često su predmet rasprava i inicijativa boraca u Federaciji BiH koji smatraju da naknade nisu adekvatne u odnosu na njihovu ulogu i doprinos u odbrani zemlje.

