Poslodavci poslali zahtjeve vlastima: Traže manje namete i stabilnija pravila

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavilo je dokument „Šta poslodavci očekuju od vlasti“, u kojem su objedinjeni zahtjevi i prijedlozi poslodavaca u FBiH za poboljšanje poslovnog ambijenta, smanjenje opterećenja privrede i provođenje ekonomskih reformi.

Dokument je dostavljen svim političkim strankama koje učestvuju na Općim izborima u Federaciji BiH, uz poziv da zahtjeve poslovne zajednice uključe u predizborne programe, a nakon izbora i u konkretne zakone i mjere.

Predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH Nihad Imširović naveo je da ova organizacija okuplja oko 24.000 individualnih i kolektivnih članica, organiziranih širom Federacije BiH i kroz grupacije u 17 privrednih djelatnosti.

Prema njegovim riječima, prijedlozi su nastali na osnovu iskustava kompanija i privrednika koji zapošljavaju desetine hiljada ljudi i učestvuju u punjenju budžeta svih nivoa vlasti.

Jedan od glavnih zahtjeva odnosi se na nastavak fiskalnih reformi, prvenstveno kroz izmjene Zakona o doprinosima i dodatno smanjenje cijene rada. Poslodavci traže smanjenje doprinosa i drugih obaveza, usklađivanje porezne politike s propisima o minimalnoj plaći te nastavak fiskalizacije.

Među prioritetima je i reforma radnog zakonodavstva, uključujući donošenje novog Zakona o radu koji bi, prema njihovom stavu, trebao uravnotežiti interese vlasti, sindikata i poslodavaca.

Traže se i promjene u sistemu zapošljavanja kako bi se napravila jasnija razlika između aktivnih i pasivnih tražilaca posla, modernizirao rad službi za zapošljavanje i omogućilo veće uključivanje poslodavaca u programe zapošljavanja.

Poslodavci u FBiH očekuju i izmjene propisa u oblasti zdravstvenog osiguranja kako bi se, između ostalog, drugačije rasporedili troškovi bolovanja između kompanija i fondova zdravstvenog osiguranja te unaprijedila kontrola zloupotreba bolovanja.

Na listi zahtjeva nalaze se i izmjene propisa o zaštiti na radu, trgovini, e-trgovini, kontroli cijena i zaštiti potrošača, kao i donošenje zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću, javno-privatnom partnerstvu, koncesijama i šumama.

Udruženje predlaže i osnivanje specijaliziranih privrednih sudova, jednostavniju registraciju poslovnih subjekata te izmjene propisa iz oblasti industrije, energetike, turizma, prostornog uređenja, saobraćaja, komunikacija, poljoprivrede i inspekcijskog nadzora.

Na državnom nivou poslodavci očekuju nastavak reforme PDV sistema, uključujući mogućnost plaćanja PDV-a po naplaćenoj, umjesto po izdatoj fakturi. Među prijedlozima su i mogućnost privremenog smanjenja ili ukidanja akciza na gorivo u periodima velikih tržišnih poremećaja te uvođenje nulte carinske stope na opremu, repromaterijale i rezervne dijelove koji se ne proizvode u BiH.

Traže i brže carinske procedure, zelene koridore, bolju infrastrukturu i nove granične prijelaze, kao i rješavanje problema s kojima se bh. prevoznici i radnici suočavaju na tržištu Evropske unije.

Među zahtjevima su uspostavljanje berze električne energije, izmjene propisa o zapošljavanju stranaca, produženje važenja radnih dozvola sa jedne na tri godine, pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima, SEPA, te ispunjavanje preporuka MONEYVAL-a.

Direktor UPFBiH Mario Nenadić upozorio je i na parafiskalne namete. Prema analizi Udruženja, u Federaciji BiH postoji oko 2.800 različitih taksi i naknada koje predstavljaju opterećenje za privredu i utiču na konkurentnost, investicije i otvaranje novih radnih mjesta.

Od kantonalnih vlasti traži se donošenje zakona o dualnom obrazovanju, veće povezivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada, otvaranje poslovnih zona, uređenje oblasti koncesija i veće ulaganje u energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije te komunalnu i digitalnu infrastrukturu.

Poslodavci su među prioritete uvrstili i reindustrijalizaciju, ulaganje u industrijske zone, brže izdavanje građevinskih dozvola i stvaranje povoljnijih uslova za kupovinu zemljišta, ali i mjere koje bi pomogle zadržavanju domaće radne snage.

Iz Udruženja poručuju da privatni sektor ne traži povlastice, već stabilna i unaprijed poznata pravila poslovanja.

„Predvidivost je važnija od intervencije. Poslodavci ne traže savršene politike, traže promptnost, transparentna, stabilna, konkurentna i unaprijed poznata pravila“, poručio je Imširović.