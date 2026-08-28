Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 30.08.2026. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Tuzle u naseljima Divkovići, Karinjača, Jasici, Rapače, Bukinje, Plane, Mihatovići, Brgule i Ljepunice u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

2. Grada Gračanice u naselju Stjepan Polje Škola, Avdići, Potok Mahala, Ibrahimovići, Dživraci, Grabovac te na kompletnom području naselja Malešići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati