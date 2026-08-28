Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 30.08.2026. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Tuzle u naseljima Divkovići, Karinjača, Jasici, Rapače, Bukinje, Plane, Mihatovići, Brgule i Ljepunice u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

2. Grada Gračanice u naselju Stjepan Polje Škola, Avdići, Potok Mahala, Ibrahimovići, Dživraci, Grabovac te na kompletnom području naselja Malešići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati

pročitajte i ovo

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Sud poništio odluke UNSA: Sebija Izetbegović dobila spor protiv Univerziteta

Istaknuto

TK: Od septembra veće egzistencijalne naknade

Tuzla i TK

Trišić se oprostio od Tuzlaka: „Gradili smo mostove među svim narodima“

Sport

Spor oko zabrane ulaska na Tušanj: JU Gradski stadion Tušanj poručuje da pristup može ograničiti samo zakon

Politika

SDP BiH podnosi krivične prijave protiv Dodika, Stanivukovića, Stevandića i Košarca

Učitati više