Trišić se oprostio od Tuzlaka: „Gradili smo mostove među svim narodima“

Protojerej-stavrofor Miloš Trišić, arhijerejski namjesnik i sveštenik Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, nakon 14 godina službe u svom rodnom gradu odlazi na novu dužnost.

Trišić je objavio da će, uz blagoslov mitropolita, od 1. septembra 2026. godine započeti „novo poslušanje i novi put“, oprostivši se od svojih parohijana i sugrađana.

– Blagodarim za divnih 14 godina u svom rodnom gradu. Zajedno smo se trudili da se uzdižemo na duhovnom putu, obnavljajući naše svetinje i gradeći mostove među svim narodima. Hvala svima za sve, za svaku pomoć i podršku – poručio je Trišić.

Od Tuzle se oprostio zajedno sa svojom porodicom, nakon četrnaest godina tokom kojih je bio aktivan ne samo u životu pravoslavne zajednice, već i na brojnim događajima koji su okupljali građane različitih vjera i nacionalnosti.

Upravo je izgradnja međusobnog povjerenja i zajedništva bila jedna od poruka koje je Trišić često isticao tokom svoje službe u Tuzli.

Prilikom jednog od zajedničkih obilježavanja pravoslavnog Božića na Trgu slobode poručio je:

– Svi treba da vide kako mi u Tuzli u ljepoti i harmoniji živimo.

Sličnu poruku uputio je i prilikom oproštaja, ističući da su godine provedene u Tuzli bile obilježene duhovnim radom, obnovom svetinja, ali i nastojanjem da se grade mostovi među ljudima i narodima.

Od 1. septembra Miloš Trišić nastavlja službu na novom mjestu, čime završava četrnaestogodišnje poglavlje njegovog djelovanja u Tuzli.