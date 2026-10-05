BiH večeras protiv Poljske, pobjeda Zmajeve može odvesti na vrh grupe

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 sati na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje Poljsku u utakmici četvrtog kola Lige nacija B. Zmajevi su nakon tri kola bez poraza i u duel ulaze kao drugoplasirana selekcija grupe sa pet osvojenih bodova.

BiH trenutno ima bod više od Poljske, dok je na prvom mjestu Švedska sa sedam bodova. Pobjeda bi izabranicima Sergeja Barbareza osigurala najmanje drugu poziciju, a u slučaju pobjede Rumunije protiv Švedske, reprezentacija BiH mogla bi preuzeti i prvo mjesto u grupi.

Večerašnji duel donosi i jednu veliku promjenu za domaću selekciju. Edin Džeko se nakon utakmice protiv Švedske oprostio od reprezentacije, pa će Zmajevi prvi put u ovom ciklusu na domaćem terenu igrati bez dugogodišnjeg kapitena.

Ni Poljska neće biti kompletna. Robert Lewandowski propušta susret zbog suspenzije, pa će obje reprezentacije biti bez svojih najpoznatijih napadača.

Selektor BiH Sergej Barbarez poručio je uoči utakmice da ekipa želi nastaviti niz bez poraza i tražiti sva tri boda.

„Uvijek je važno izaći neporažen iz utakmice, bez obzira kakve ambicije gajite. A mi u svakoj utakmici želimo ići na pobjedu“, rekao je Barbarez.

BiH i Poljska već su se sastale u ovom ciklusu. Utakmica odigrana 25. septembra u Varšavi završena je rezultatom 0:0, a jedan od najzapaženijih igrača tada je bio golman Martin Zlomislić.

Prema riječima selektora, svi igrači koji su ostali na okupljanju spremni su za utakmicu. U konkurenciji za nastup ponovo je i Martin Zlomislić, dok je protiv Švedske na golu bio Salko Hamzić.

Armin Gigović poručio je da reprezentativci žele okupljanje završiti pobjedom i da su svjesni koliko je večerašnji duel važan za nastavak borbe za vrh grupe.

Poljski selektor Jan Urban u Zenici također očekuje zahtjevnu utakmicu, posebno zbog izostanka Lewandowskog, ali je najavio da njegova ekipa dolazi sa željom da osvoji tri boda.

Bosna i Hercegovina još nije uspjela savladati Poljsku u međusobnim duelima. Posljednji susret dvije selekcije završen je bez pogodaka, a večerašnja utakmica pruža Zmajevima novu priliku da prekinu tu seriju.

Utakmicu će suditi Francuz Jérémie Pignard. Pomoćnici su Aurélien Drouet i Hicham Zakrani, dok će četvrti sudija biti Jérémy Stinat. U VAR sobi bit će Willy Delajod i Mathieu Vernice.