Borba protiv korupcije: Konferencija u Neumu

Borba protiv korupcije u sektoru odbrane i sigurnosti tema je međunarodne konferencije koja je danas svečano otvorena u Neumu, uz učešće predstavnika domaćih i međunarodnih institucija. Cilj skupa je unapređenje saradnje između nadležnih institucija, jačanje integriteta i uspostavljanje efikasnijih mehanizama za sprečavanje korupcije.

Konferenciju organizuje Generalni inspektorat Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i norveškog Centra za sigurnost i otpornost UTSYN iz Osla.

Skup se održava od 3. do 6. novembra, a okupio je predstavnike institucija iz sektora odbrane i sigurnosti, pravosudnih i policijskih agencija, akademske zajednice, organizacija civilnog društva i međunarodnih partnera.

Helez: Borba protiv korupcije zahtijeva saradnju svih institucija

Na svečanom otvaranju učesnicima su se obratili ministar odbrane BiH Zukan Helez, šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Rick Holtzapple, generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH brigadni general Edin Fako i vojni ataše Kraljevine Norveške brigadir Dag-Magne Lunde.

Otvaranju su prisustvovali i zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović te načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Gojko Knežević.

Ministar Helez naglasio je da efikasno suzbijanje korupcije nije moguće bez koordiniranog djelovanja institucija koje imaju različite nadležnosti.

„Korupcija ne poznaje granice nadležnosti pojedinačnih institucija. Zbog toga je međuinstitucijska saradnja ključna za postizanje konkretnih rezultata“, istakao je Helez.

Prema njegovim riječima, takva saradnja podrazumijeva efikasnu komunikaciju, pravovremenu i zakonitu razmjenu informacija te zajedničko djelovanje institucija odbrane i sigurnosti, policijskih agencija, tužilaštava i nadzornih tijela.

„Naš cilj mora biti sistem u kojem svaka institucija dosljedno izvršava svoje obaveze, a različite nadležnosti predstavljaju osnov za saradnju, a ne prepreku zajedničkom djelovanju“, poručio je Helez.

Jačanje transparentnosti i odgovornosti u sektoru sigurnosti

Među učesnicima konferencije su i predstavnici Transparency Internationala u BiH, Ministarstva pravde BiH, Tužilaštva BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) te drugih institucija i organizacija.

Tokom konferencije razgovara se o unapređenju institucionalne saradnje, razmjeni iskustava i primjeni mjera koje mogu doprinijeti sprečavanju korupcije.

Poseban naglasak stavljen je na očuvanje profesionalnih standarda, odgovornost nosilaca javnih funkcija i transparentnost rada institucija u sektoru odbrane i sigurnosti.

Učesnici su istakli da je izgradnja povjerenja građana u institucije direktno povezana s njihovom sposobnošću da spriječe nepravilnosti, osiguraju zakonito postupanje i odgovore na savremene sigurnosne izazove.

Jedan od ciljeva konferencije je i definisanje konkretnih preporuka za jačanje institucionalnog integriteta i otpornosti na korupciju, koje bi mogle doprinijeti unapređenju postojećih mehanizama saradnje u Bosni i Hercegovini.