Zašto psi ujedaju čak i svoje vlasnike? Ovo su najčešći razlozi i znakovi upozorenja

Ugriz psa najčešće je posljedica straha, bola ili osjećaja ugroženosti, a može se dogoditi čak i kada je riječ o mirnom i druželjubivom kućnom ljubimcu. Stručnjaci upozoravaju da psi rijetko reaguju agresivno bez razloga te da prepoznavanje njihovog ponašanja i pravilna reakcija vlasnika mogu spriječiti brojne neugodne i opasne situacije.

Iako mnogi vlasnici vjeruju da njihov pas nikada ne bi ugrizao čovjeka, određene okolnosti mogu izazvati odbrambenu reakciju i kod životinja koje ranije nisu pokazivale agresivnost.

Prema navodima portala The Spruce Pets, razumijevanje uzroka takvog ponašanja jedan je od najvažnijih koraka u sprečavanju ugriza.

Zašto psi ujedaju i kada se osjećaju ugroženo?

Psi mogu ugristi kada pokušavaju zaštititi sebe, svoju teritoriju, hranu, štence ili osobe za koje su vezani. Takva reakcija često proizlazi iz instinkta i ne mora značiti da je životinja inače agresivna.

Jedan od čestih razloga je strah. Pas koji je ranije bio zlostavljan, napušten ili izložen neprijatnim iskustvima može burno reagovati na situacije koje mu djeluju prijeteće.

Međutim, strah se može pojaviti i kod psa koji nikada nije doživio zlostavljanje. Iznenadna buka, nagli pokreti ili prilazak nepoznate osobe mogu izazvati odbrambenu reakciju.

Posebno je rizično iznenada probuditi psa ili mu prići s leđa. Životinja se može prepasti i instinktivno reagovati prije nego što prepozna osobu koja joj prilazi.

Bol je još jedan važan uzrok. Čak i slučajno stajanje na šapu može izazvati ugriz, dok bolesni ili povrijeđeni psi ponekad ne žele fizički kontakt ni s članovima porodice.

Kako prepoznati da bi pas mogao ugristi?

Prije ugriza psi često pokazuju određene znakove nelagode, ali ih ljudi ne prepoznaju uvijek na vrijeme. Ukočeno tijelo, režanje, pokazivanje zuba, povlačenje ušiju, izbjegavanje pogleda ili pokušaji udaljavanja mogu ukazivati na to da se životinja osjeća nesigurno.

Važno je znati da mahanje repom ne znači uvijek da je pas prijateljski raspoložen. Položaj tijela i druge znakove ponašanja potrebno je posmatrati zajedno.

Ako pas pokazuje nelagodu, najbolje mu je omogućiti prostor i ne pokušavati ga na silu maziti, grliti ili smirivati fizičkim kontaktom.

Posebnu pažnju treba obratiti kada su u blizini mala djeca, koja često ne prepoznaju granice životinje i mogu je nenamjerno uplašiti.

Kako vlasnici mogu spriječiti ugriz psa?

Pravilna socijalizacija i obuka imaju važnu ulogu u sprečavanju neželjenog ponašanja. Psa je od najranije dobi potrebno postepeno upoznavati s različitim ljudima, životinjama i situacijama, pri čemu iskustva trebaju biti pozitivna i prilagođena njegovom temperamentu.

Stručnjaci preporučuju metode obuke zasnovane na nagrađivanju poželjnog ponašanja, dok fizičko kažnjavanje može povećati strah i rizik od agresivnih reakcija.

Vlasnici također trebaju voditi računa o tome da pas bude pod nadzorom, posebno na javnim mjestima i u kontaktu s nepoznatim osobama.

Ako životinja učestalo pokazuje znakove straha ili agresije, preporučuje se pomoć veterinara i stručnjaka za ponašanje pasa. U pojedinim situacijama može biti korisno i pravilno privikavanje psa na korpu brnjice.

Šta uraditi ako vas pas ugrize?

Ako se dogodi ugriz psa, najvažnije je spriječiti daljnji kontakt sa životinjom i pobrinuti se za povrijeđenu osobu.

Ranu je potrebno odmah temeljito ispirati tekućom vodom i sapunom, a zatim potražiti medicinsku procjenu. Čak i manje rane mogu predstavljati rizik od infekcije, posebno ako je koža probijena. Ljekar će procijeniti potrebu za dodatnim liječenjem, uključujući zaštitu od tetanusa i bjesnila, zavisno od okolnosti ugriza i vakcinalnog statusa životinje.

Vlasnik psa treba osigurati podatke o vakcinaciji, razmijeniti kontaktne informacije s povrijeđenom osobom i postupiti prema propisima o prijavljivanju incidenta.

Nakon ugriza važno je utvrditi zbog čega je životinja tako reagovala. Veterinarski pregled i stručna procjena ponašanja mogu pomoći da se ustanove mogući zdravstveni problemi ili okolnosti koje su izazvale agresivnu reakciju.