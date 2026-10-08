Ronaldo na udaru navijača: Više od 70 posto ne želi njegov povratak u reprezentaciju

Cristiano Ronaldo suočava se s velikim nezadovoljstvom dijela portugalske javnosti nakon što je napustio okupljanje reprezentacije. Prema anketi portugalskog lista A Bola, u kojoj je učestvovalo više od 25.000 čitalaca, više od 70 posto ispitanika smatra da se legendarni napadač ne bi trebao vratiti u nacionalni tim.

Rezultati ankete objavljeni su nakon što je Ronaldo iznio svoju verziju događaja koji su doveli do njegovog odlaska iz reprezentativnog kampa. Iako se izvinio saigračima i navijačima, istovremeno je kritikovao selektora Jorgea Jesusa, tvrdeći da nije ispoštovao ranije dogovore.

Portugalski mediji posljednjih dana intenzivno prate sukob između kapitena i selektora, a reakcije pokazuju da ni jedan od najuspješnijih fudbalera u historiji nije pošteđen kritika javnosti.

Više od 70 posto ispitanika protiv povratka Ronalda

Portugalski sportski list A Bola proveo je anketu među čitaocima o zaključcima koje bi trebalo izvući iz Ronaldovog saopćenja.

Od više od 25.000 učesnika, preko 70 posto odabralo je odgovor prema kojem Ronaldo više nema uslove za povratak u reprezentaciju. Oko 14 posto smatra da će se situacija smiriti za nekoliko dana, dok je približno sedam posto podržalo ideju da Ronaldo bude igrač i trener.

Rezultati predstavljaju mišljenje čitalaca koji su dobrovoljno učestvovali u anketi, a ne reprezentativno istraživanje stavova svih portugalskih navijača.

Zašto je Cristiano Ronaldo napustio reprezentaciju?

Sukob je počeo nakon utakmice Portugala protiv Norveške, u kojoj Ronaldo nije dobio priliku za igru, iako je, prema njegovim tvrdnjama, postojao dogovor da na terenu provede približno 30 minuta.

Ronaldo je naveo da mu je selektor Jorge Jesus obećao javno pojasniti situaciju, ali da to nije učinio na dogovoreni način.

Nezadovoljan razvojem događaja, portugalski kapiten 30. septembra napustio je reprezentativno okupljanje, prije utakmice protiv Danske u Ligi nacija.

U saopćenju objavljenom 6. oktobra izvinio se navijačima i saigračima, prihvatio odgovornost za odlazak, ali je naglasio da ne planira završiti reprezentativnu karijeru.

Selektor Jorge Jesus osporio je dio Ronaldovih tvrdnji o njihovim dogovorima.

Ronaldu prijeti suspenzija do šest mjeseci

Osim nezadovoljstva navijača, Cristiano Ronaldo mogao bi se suočiti i s disciplinskom kaznom Portugalskog fudbalskog saveza.

Prema pravilima Saveza, fudbaler koji bez opravdanja napusti reprezentativno okupljanje može biti suspendovan na period od jednog do šest mjeseci, uz novčanu kaznu.

Portugalski list A Bola objavio je da se Ronaldo već nalazi pod preventivnom suspenzijom, dok se očekuju daljnji koraci u disciplinskom postupku. Konačna kazna još nije utvrđena.

Ronaldo je poručio da je spreman prihvatiti posljedice svog postupka, ali da i dalje želi nastupati za Portugal ukoliko bude fizički spreman i svojim igrama u klubu zasluži poziv.