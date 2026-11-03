Zavod zdravstvenog osiguranja TK nabavlja solarne panele koji će biti postavljeni na objektu sjedišta ove ustanove. Ugovor o nabavci već je zaključen nakon provedenog postupka javne nabavke, a planirano je da solarna elektrana proizvodi električnu energiju za vlastite potrebe Zavoda.

Prema informacijama koje je danas objavio Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, postupak nabavke proveden je putem konkurentskog zahtjeva, pri čemu je kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača bila najniža cijena.

Nakon provedenog postupka i donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača zaključen je ugovor o nabavci solarnih panela.

Zavod zdravstvenog osiguranja TK nabavlja solarne panele snage 30 kWp

Planirana solarna elektrana imat će instalisanu snagu od 30 kilovata vršne snage (kWp), a proizvedena električna energija koristit će se za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Elektrana će biti priključena na postojeće elektroinstalacije objekta, uz primjenu mjera odvajanja od javne elektroenergetske mreže, u skladu s važećim propisima i uputama nadležnog operatera sistema.

Ugradnja solarnih panela predstavlja ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije, a proizvodnja električne energije za vlastite potrebe može doprinijeti smanjenju potrošnje struje preuzete iz javne mreže.

Ipak, stvarni efekti investicije zavisit će od količine proizvedene električne energije, potrošnje objekta i uslova rada planiranog sistema.

Iz Zavoda nisu naveli ukupnu vrijednost zaključenog ugovora, naziv odabranog izvođača, niti rok u kojem bi solarna elektrana trebala biti postavljena i puštena u rad.