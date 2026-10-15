Alarmantno istraživanje: U 92 od 100 trgovina djeca mogu kupiti alkohol

Prodaja alkohola maloljetnicima i dalje predstavlja ozbiljan problem u Bosni i Hercegovini, pokazuju rezultati istraživanja „Tajni kupac“ koje je tokom 2026. godine proveo Centar za edukaciju mladih (CEM). Od 100 testiranih trgovina u deset bh. gradova, čak 92 posto bilo je spremno prodati alkohol osobama mlađim od 18 godina.

Posebno zabrinjavaju rezultati iz Sarajeva, Mostara, Doboja i Viteza, gdje je u svim trgovinama obuhvaćenim istraživanjem maloljetnicima bila omogućena kupovina alkohola.

Ni Tuzla ne bilježi značajno bolje rezultate. Prema podacima CEM-a, čak 90 posto testiranih trgovina u ovom gradu bilo je spremno prodati alkohol maloljetnicima, uprkos zakonskoj zabrani.

Prodaja alkohola maloljetnicima gotovo bez prepreka

Istraživanje je provedeno u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Doboju, Tuzli, Jajcu, Travniku, Vitezu, Bugojnu i Zenici, a u akciji su učestvovala dva maloljetna volontera uzrasta od 12 do 16 godina.

U ulozi tajnih kupaca provjeravali su poštuju li trgovci zakonsku zabranu prodaje alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.

U Banjoj Luci, Jajcu i Bugojnu zabilježen je isti rezultat kao u Tuzli, odnosno 90 posto trgovina spremnih na prodaju alkohola maloljetnicima. Najniži udio među obuhvaćenim gradovima zabilježen je u Travniku i Zenici, ali je i tamo iznosio visokih 80 posto.

Iz Centra za edukaciju mladih upozoravaju da rezultati pokazuju ozbiljne nedostatke u provođenju propisa koji bi trebali zaštititi djecu i mlade.

CEM traži strožije kontrole i kazne za trgovce

Nakon objavljivanja rezultata, iz CEM-a su pozvali nadležne institucije na hitno djelovanje kako bi se smanjila dostupnost alkohola maloljetnicima.

Među predloženim mjerama su češći i nenajavljeni inspekcijski nadzori u trgovinama, dosljedno kažnjavanje prekršilaca te dodatna edukacija trgovačkog osoblja o zakonskim obavezama i štetnim posljedicama konzumiranja alkohola u mladosti.

Posebno naglašavaju potrebu za promjenom društvenog odnosa prema alkoholu i praksama koje tolerišu njegovu dostupnost djeci.

Istraživanje „Tajni kupac“ ukazuje na razmjere problema među testiranim trgovinama, ali rezultati uzorka od 100 objekata ne predstavljaju statističku procjenu za sve trgovine u Bosni i Hercegovini.

Iz CEM-a poručuju da zaštita djece nije samo obaveza inspekcijskih organa nego i odgovornost trgovaca, roditelja i društva u cjelini.