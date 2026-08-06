Električna i hibridna vozila u BiH dobijaju posebne registracijske oznake

Električna i hibridna vozila u Bosni i Hercegovini trebala bi dobiti posebne oznake na registracijskim naljepnicama, što je predviđeno novim Pravilnikom o registriranju vozila, čije se usvajanje očekuje do kraja godine.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto pozdravio je inicijativu Ministarstva civilnih poslova BiH, navodeći da je ovo pitanje već uključeno u pripremu novog pravilnika. Prema njegovim riječima, cilj je uskladiti sistem registracije sa evropskim standardima i prilagoditi ga sve većem broju vozila s alternativnim pogonom.

Novim pravilnikom planirano je i uvođenje različitih boja registracijskih naljepnica za budžetska i vanbudžetska vozila. Na taj način trebale bi biti obuhvaćene i ranije inicijative koje su dolazile iz Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH.

Posebne oznake omogućit će lakše prepoznavanje različitih kategorija vozila, efikasnije provođenje tehničkih pregleda i jednostavniju registraciju. Istovremeno će olakšati buduću primjenu mjera namijenjenih vozilima s niskom ili nultom emisijom štetnih gasova.

Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH očekuju da novi pravilnik bude objavljen do kraja godine, čime bi postojeći sistem registracije bio dodatno modernizovan i prilagođen savremenim potrebama saobraćaja.