Kreditni poticaj razvoja dobio je jučer novu podršku nakon što je Vlada Federacije BiH odobrila plasman sredstava za realizaciju ovog programa koji provodi Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Ovim potezom otvara se mogućnost da subjekti male privrede dođu do povoljnih kredita namijenjenih modernizaciji poslovanja i pokretanju novih aktivnosti.

Krediti će se odobravati uz kamatnu stopu od 0,9 posto, s rokom otplate do sedam godina i grejs periodom do dvije godine. Program je osmišljen kao državna pomoć male vrijednosti kako bi se omogućila nabavka osnovnih sredstava, podizanje produktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta. Dio sredstava, do 30 posto, moguće je usmjeriti i na repromaterijal, što dodatno olakšava planiranje proizvodnje.

Pravo na učešće imaju subjekti male privrede registrovani u skladu sa zakonskim propisima u FBiH, sa sjedištem na području Federacije i najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme. Kriteriji obuhvataju djelatnost, namjenu ulaganja, rast zaposlenosti, regionalnu zastupljenost i ranije ostvarene poticaje.

Javni konkurs biće objavljen u Službenim novinama FBiH, na web stranici Ministarstva i u dnevnim novinama. Nakon prijava, komisija Ministarstva formirat će rang listu, a odabrani zahtjevi bit će dostavljeni Banci na dalju obradu. Ugovore s korisnicima zaključivat će Banka, dok će Ministarstvo pratiti namjensko trošenje sredstava i o tome izvještavati Vladu FBiH.