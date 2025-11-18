Kreditni poticaj razvoja: Vlada FBiH odobrila nova sredstva za male privrednike

Nedžida Sprečaković
Vlada FBiH odobrila smanjenje cijene prirodnog gasa za 1,63 posto

Kreditni poticaj razvoja dobio je jučer novu podršku nakon što je Vlada Federacije BiH odobrila plasman sredstava za realizaciju ovog programa koji provodi Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Ovim potezom otvara se mogućnost da subjekti male privrede dođu do povoljnih kredita namijenjenih modernizaciji poslovanja i pokretanju novih aktivnosti.

Krediti će se odobravati uz kamatnu stopu od 0,9 posto, s rokom otplate do sedam godina i grejs periodom do dvije godine. Program je osmišljen kao državna pomoć male vrijednosti kako bi se omogućila nabavka osnovnih sredstava, podizanje produktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta. Dio sredstava, do 30 posto, moguće je usmjeriti i na repromaterijal, što dodatno olakšava planiranje proizvodnje.

Pravo na učešće imaju subjekti male privrede registrovani u skladu sa zakonskim propisima u FBiH, sa sjedištem na području Federacije i najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme. Kriteriji obuhvataju djelatnost, namjenu ulaganja, rast zaposlenosti, regionalnu zastupljenost i ranije ostvarene poticaje.

Javni konkurs biće objavljen u Službenim novinama FBiH, na web stranici Ministarstva i u dnevnim novinama. Nakon prijava, komisija Ministarstva formirat će rang listu, a odabrani zahtjevi bit će dostavljeni Banci na dalju obradu. Ugovore s korisnicima zaključivat će Banka, dok će Ministarstvo pratiti namjensko trošenje sredstava i o tome izvještavati Vladu FBiH.

pročitajte i ovo

Vijesti

Privatizacija u fokusu: Produžen rok za korištenje certifikata

Vijesti

Udruženje poljoprivrednika FBiH: Bez isplate poticaja slijede protesti i blokade

Vijesti

Nikšić: Vlada FBiH će pomoći u sanaciji Doma i zbrinjavanju korisnika

Vijesti

Nikšić: Povjerenje u institucije temelj je stabilnog društva

Vijesti

Po nalogu POSKOK-a pretres u Vladi FBiH i FUP-u

Istaknuto

Vlada FBiH reagovala: Pelet ne smije preko 480 KM, inspekcije kreću...

Vijesti

UKC Tuzla: Požar u Domu penzionera odnio je još dva života

Vijesti

Stanje na cestama: Danas snijeg na kolovozu, vozači oprez

Vijesti

Prognoza vremena: Očekuje nas zahlađenje

Vijesti

Tuzla servis: Uredna isporuka toplotne energije

Vijesti

Po novom zakonu o femicidu poznato kolika kazna prijeti Anisu Kalajdžiću

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]