Kod Posušja pronađeno 28 državljana Turske, među njima 13 maloljetnika

Ali Huremović
Kod Posušja pronađeno 28 državljana Turske, među njima 13 maloljetnika

Državljani Turske, njih 28, među kojima je 13 maloljetnika, pronađeni su na nepristupačnom terenu kod Posušja nakon što su pokušali pobjeći od pripadnika Granične policije Bosne i Hercegovine. Policija je spriječila pokušaj krijumčarenja osoba, a dvojica državljana BiH osumnjičena su za njihovo prevoženje.

Akcija je provedena 3. novembra na području Posušja, tokom redovnog nadzora državne granice koji su obavljali pripadnici Jedinice Granične policije BiH Gorica.

Policijski službenici kontrolisali su dva automobila, Mercedes i Passat, bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, kojima su upravljali državljani BiH.

Neposredno prije kontrole, strani državljani primijetili su policijske službenike i pobjegli u obližnju šumu. Nakon pretrage terena pronađeni su na teško pristupačnom području. Utvrđeno je da je među njima 15 punoljetnih i 13 maloljetnih osoba.

Zbog sumnje na krijumčarenje osoba oduzeta vozila i novac

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji je naložio provođenje daljnjih istražnih radnji.

Vozači oba automobila ispitani su u svojstvu osumnjičenih za krivično djelo krijumčarenje osoba.

Tokom postupanja policija je privremeno oduzela automobile, mobilne telefone, novac i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Protiv dvojice državljana BiH Tužilaštvu BiH bit će dostavljen izvještaj zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela krijumčarenje osoba.

Državljani Turske predati Službi za poslove sa strancima

Svih 28 pronađenih osoba predato je Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine na daljnje postupanje, uz prijedlog za njihovo protjerivanje s teritorije države.

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