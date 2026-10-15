Katastrofalne poplave u Istanbulu, nekoliko osoba poginulo

Katastrofalne poplave u Istanbulu odnijele su život 14-godišnjeg dječaka, dok su obilne padavine izazvale velike probleme širom grada sa oko 16 miliona stanovnika.

Poplavljeni su stambeni i poslovni objekti, saobraćajnice i podvožnjaci, a nadležne službe zaprimile su više od 2.500 prijava povezanih s nevremenom.

Četrnaestogodišnji dječak, čiji su inicijali M. I., stradao je od strujnog udara nakon što je zakoračio u vodu u parku Çukurbostan, u naselju Balat, koje pripada istanbulskoj općini Fatih.

Prema saopćenju ureda guvernera Istanbula, dječak je bez svijesti prevezen u bolnicu, gdje je preminuo uprkos pokušajima reanimacije. Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti tragedije.

Više od 2.500 intervencija i prijava zbog nevremena

Obilna kiša prouzrokovala je poplave u brojnim dijelovima Istanbula, a hitnim službama upućeno je ukupno 2.518 prijava povezanih s vremenskim nepogodama.

Prema podacima nadležnih službi, evidentirano je 1.277 poplava, 15 klizišta i 47 slučajeva u kojima su građani ostali zarobljeni zbog nabujale vode. Prijavljeno je i 13 oborenih stabala te dva oštećena krova.

Nevrijeme je pogodilo najmanje 808 stambenih objekata, 280 poslovnih prostora i 76 vozila. U pojedinim naseljima voda je prodirala u kuće i prodavnice, dok su automobili ostajali zaglavljeni na poplavljenim saobraćajnicama.

Posebno dramatične scene zabilježene su na ulicama kojima su tekle snažne bujice. Prolaznici su uspjeli spasiti ženu koju je voda nosila niz ulicu, dok su vatrogasci iz poplavljenog podruma izvukli zarobljenu osobu.

Snimci iz Istanbula prikazuju i automobile koje je snažna bujica pomjerala s parkirališta.

Najviše kiše palo na području Beykoza

Prema dostupnim mjerenjima, izuzetno obilne padavine pogodile su azijsku stranu Istanbula, posebno područje Beykoza.

Podaci s meteorološke stanice Ömerli pokazuju da je izmjereno 193,84 litara kiše po kvadratnom metru. U Arnavutköyu je zabilježeno 125,9 litara, dok je na području univerzitetskog kampusa ITÜ Maslak, u općini Sarıyer, palo 124,72 litra po kvadratnom metru.

U Çatalci je izmjereno 75,2 litra, u Kartalu 14,3, a u Bakırköyu 6,8 litara po kvadratnom metru.

Podaci prikazani na grafičkom pregledu padavina, s presjekom do 14. oktobra u 22:22 sata, pokazuju i veće količine na pojedinim mjernim lokacijama. U Beykozu je zabilježeno 225,8 litara po kvadratnom metru, u Eyüpsultanu 182,1, a u Sarıyeru 174,4 litra.

Razlike u podacima odnose se na različite mjerne lokacije i vremenske presjeke.

Obustavljena nastava, na terenu oko 8.000 pripadnika službi

Zbog ozbiljnosti situacije uspostavljen je krizni koordinacijski centar pri regionalnoj direkciji turske Uprave za katastrofe i vanredne situacije (AFAD).

Na saniranju posljedica nevremena angažirano je oko 8.000 pripadnika različitih službi, uz podršku približno 2.000 vozila i građevinskih mašina. U intervencijama učestvuju pripadnici AFAD-a, gradske uprave i općinskih službi.

Vlasti su odlučile da danas, 15. oktobra, obustave nastavu u školama širom Istanbula. Zbog opasnih uslova na cestama zabranjen je i saobraćaj motociklima.

Guverner Istanbula Davut Gül pozvao je stanovništvo na oprez, posebno u dijelovima grada koji su najviše pogođeni padavinama. Građanima je preporučeno da izbjegavaju nepotrebna putovanja, dok je stanovnicima prizemnih i podrumskih prostorija savjetovano da privremeno borave na sigurnijim lokacijama.

Od radnih obaveza oslobođeni su zaposleni u javnom sektoru s invaliditetom i majke s malom djecom, uz izuzetke za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite u kojima je potrebno osigurati kontinuiranu brigu o korisnicima.

Velike gužve u saobraćaju, aerodromi nastavili rad

Poplave u Istanbulu izazvale su velike saobraćajne probleme, posebno tokom večernjih sati, kada se veliki broj građana vraćao s posla.

Saobraćajna opterećenost u pojedinim trenucima dostizala je oko 90 posto, dok je javni prijevoz bio pod dodatnim pritiskom jer su mnogi stanovnici odlučili ostaviti automobile kod kuće.

Uprkos otežanom odvijanju saobraćaja, iz ureda guvernera saopćeno je da nijedna cesta nije bila potpuno zatvorena zbog padavina.

Aerodromske piste nastavile su normalno funkcionisati, a otkazivanja letova zbog nevremena nisu zabilježena.