Danas je Međunarodni dan bijelog štapa

Danas, 15. oktobra, obilježava se Međunarodni dan bijelog štapa, posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidnih osoba.

Ovaj datum prilika je da se ukaže na značaj samostalnog kretanja, pristupačnosti javnih prostora i ravnopravnog uključivanja osoba s oštećenjem vida u sve oblasti društvenog života.

Bijeli štap jedno je od najvažnijih pomagala za samostalno kretanje slijepih osoba. Osim što omogućava prepoznavanje prepreka i sigurnije snalaženje u prostoru, predstavlja međunarodno prepoznatljiv simbol samostalnosti, slobode kretanja i dostojanstva.

Međunarodni dan bijelog štapa obilježava se od 1964. godine, kada je tadašnji američki predsjednik Lyndon B. Johnson proglasio 15. oktobar Danom bijelog štapa. Obilježavanje ovog datuma kasnije se proširilo širom svijeta, s ciljem skretanja pažnje na prava slijepih i slabovidnih osoba.

U Bosni i Hercegovini osobe s oštećenjem vida i dalje se suočavaju s brojnim preprekama u svakodnevnom životu. Neprilagođeni trotoari i pješački prijelazi, nedostatak taktilnih staza i zvučne signalizacije, kao i otežan pristup obrazovanju, zapošljavanju i informacijama, neki su od problema koji ograničavaju njihovu samostalnost.

Poseban izazov predstavlja kretanje gradskim ulicama, gdje nepropisno parkirana vozila, prepreke na trotoarima i neadekvatno uređene javne površine mogu ugroziti sigurnost slijepih i slabovidnih osoba.

Za pravilno korištenje bijelog štapa potrebna je odgovarajuća obuka tokom koje osobe s oštećenjem vida usvajaju tehnike orijentacije i samostalnog kretanja. Takva obuka omogućava im sigurnije snalaženje u poznatom i nepoznatom okruženju, uz manju zavisnost od pomoći drugih.

Značajnu ulogu u unapređenju kvaliteta života imaju i savremene asistivne tehnologije, među kojima su čitači ekrana, govorne aplikacije, navigacijski sistemi i drugi uređaji koji olakšavaju pristup informacijama, obrazovanju i komunikaciji.

United Nations Development Programme

Obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa ujedno je podsjetnik na odgovornost institucija i društva da osiguraju pristupačno okruženje i jednake mogućnosti. Uklanjanje fizičkih prepreka, dostupnost obrazovanja i zapošljavanja te prilagođavanje javnih usluga važni su preduvjeti za veću samostalnost osoba s oštećenjem vida.

Prava slijepih i slabovidnih osoba ne odnose se samo na mogućnost sigurnog kretanja, nego i na ravnopravno učešće u obrazovnom, profesionalnom, kulturnom i društvenom životu.