Zvanično počela sezona grijanja u Tuzli

Sezona grijanja u Tuzli zvanično je počela danas, 15. oktobra, nakon što su završene tehnološke probe i ispunjeni uslovi za redovnu isporuku toplotne energije, saopćeno je iz preduzeća „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla.

Tehnološke probe sistema daljinskog grijanja trajale su od 1. do 14. oktobra, a njihovim završetkom stekli su se uslovi za početak sezone grijanja 2026/2027, u skladu s Opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije.

Iz Centralnog grijanja pozvali su predstavnike etažnih vlasnika da, u saradnji s upraviteljima zgrada, pregledaju instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja.

Cilj je provjeriti njihovu ispravnost i spriječiti eventualne kvarove i materijalnu štetu.

Poziv je upućen i korisnicima te vlasnicima vrelovodnih toplinskih podstanica i mjerno-regulacionih stanica da, uz pomoć ovlaštenih servisera, obave potrebne preglede i pripreme instalacija za novu sezonu grijanja.