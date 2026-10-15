Belamionix donosi 15 dana nevjerovatnih cijena: Evo šta kupiti

Belamionix akcija „15 dana nevjerovatnih cijena“ donosi veliki izbor proizvoda po sniženim cijenama, a kupci do 26. oktobra mogu iskoristiti popuste na prehrambene proizvode, slatkiše, pića, sredstva za higijenu i održavanje domaćinstva.

U ponudi su brojni poznati brendovi, uz sniženja koja za pojedine artikle dostižu i 52 posto. Među proizvodima izdvajaju se Persil kapsule za pranje veša po cijeni od 14,45 KM, Štark napolitanke za 1,95 KM, Nesquik kakao od 800 grama za 10,75 KM te Pečjak knedle sa šljivama za 2,95 KM.

Posebno zanimljiv dio ponude čine namirnice od kojih se može pripremiti ukusan i jednostavan porodični ručak, bez velikih troškova.

Ideja za ručak iz Belamionix akcije: Njoki u kremastom sosu od paradajza i šampinjona

Ako razmišljate šta pripremiti za ručak, nekoliko proizvoda iz aktuelne ponude može biti odlična kombinacija za brzo i ukusno jelo.

Za ovaj recept možete iskoristiti Pečjak Bakine njoke od 500 grama, koji su sniženi na 3,45 KM, Molisanа paradajz sos od 690 grama po cijeni od 3,45 KM te Bellamare šampinjone od 400 grama za 2,15 KM.

Za kremastiju teksturu poslužit će Bella Chef Cream vrhnje za kuhanje od jednog litra, koje je na akciji po cijeni od 4,45 KM.

Kako pripremiti jelo?

Na malo ulja propržite sitno nasjeckan luk i oko 200 grama šampinjona. Kada šampinjoni omekšaju, dodajte približno 250 mililitara paradajz sosa i ostavite nekoliko minuta da se sastojci sjedine.

Zatim dodajte oko 100 mililitara vrhnja za kuhanje, malo soli, bibera i začina po želji. U međuvremenu skuhajte njoke prema uputstvu na pakovanju, ocijedite ih i pomiješajte s pripremljenim sosom.

Za dvadesetak minuta možete dobiti ukusan, kremast obrok za dvije do tri osobe. Po želji dodajte malo naribanog sira ili svježeg peršuna.

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Belamionix akcija traje do 26. oktobra

Osim namirnica za pripremu obroka, akcijska ponuda obuhvata mliječne i mesne proizvode, smrznutu hranu, kafu, sokove, slatkiše, začine te veliki izbor sredstava za čišćenje i ličnu higijenu.

Akcija „15 dana nevjerovatnih cijena“ traje od 14. do 26. oktobra 2026. godine.

Kompletnu ponudu sa svim proizvodima, cijenama i popustima možete pogledati u katalogu koji donosimo u nastavku, kao i na zvaničnoj stranici belamionix.ba.