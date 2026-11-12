Belamionix vikend akcija: Velike uštede i ideja za ukusan ručak

Belamionix vikend akcija počinje danas, 12. novembra, i traje do nedjelje, 15. novembra, a kupcima donosi snižene cijene brojnih prehrambenih proizvoda, kućnih potrepština i sredstava za higijenu. U ponudi su proizvodi za svakodnevnu kupovinu, namirnice za pripremu porodičnih obroka, ali i mali kućanski aparati, uz popuste koji na pojedinim artiklima dostižu 40 posto.

Ovog vikenda kupci mogu pronaći povoljnije mliječne proizvode, zamrznuto povrće, slatkiše, kafu, sredstva za održavanje domaćinstva i druge proizvode. Izdvojili smo nekoliko ponuda koje mogu biti korisne pri planiranju vikend kupovine.

Od namirnica za ručak do proizvoda za domaćinstvo

Među proizvodima iz prehrambenog asortimana izdvajaju se Bella tečni jogurt od jednog litra po cijeni od 1,95 KM, Moja Kravica domaća krema od 850 grama za 6,25 KM i Bella vrhnje za kolače i šlag od 500 mililitara za 2,45 KM.

Za pripremu ručka dostupni su Poltino brokula mix od 450 grama za 2,45 KM, mješavina mrkve i zelenog graška od 450 grama za 1,55 KM, kao i zamrznuti pomfrit od 2,5 kilograma za 8,95 KM. U ponudi je i pita krompiruša od 600 grama po cijeni od 4,95 KM.

Ljubitelji slatkiša mogu iskoristiti sniženje Milka Alpine Milk čokolade od 90 grama, koja košta 1,95 KM, dok je mliječni puding Zott Liegeois od 175 grama dostupan za 0,85 KM.

Belamionix vikend akcija obuhvata i proizvode za domaćinstvo. Ariel deterdžent za veš od četiri kilograma košta 12,45 KM, Fairy tečni sapun od 750 mililitara 4,25 KM, a Frosch deterdžent za posuđe od 750 mililitara snižen je na 2,95 KM.

Posebnu pažnju privlači i friteza na vrući zrak, kapaciteta četiri litra i snage 700 W, koja je dostupna po cijeni od 49,90 KM.

Ideja za vikend ručak: Kremasta palenta s dinstanom prasom

Vikend kupovina može biti i prilika za pripremu jednostavnog domaćeg obroka bez velikih troškova. Iz aktuelne Belamionix ponude izdvojili smo dva proizvoda koja se odlično slažu, a od kojih možete napraviti topao i ukusan ručak.

Riječ je o Seti palenti od 800 grama, koja košta 2,10 KM, i svježoj prasi, čija je cijena 1,95 KM po kilogramu.

Sastojci za dvije do tri osobe

Za pripremu su potrebni 200 grama palente, jedna veća prasa, oko 750 mililitara vode, dvije kašike ulja, malo soli i bibera. Po želji možete dodati komadić maslaca ili malo naribanog sira.

Priprema

Prasu očistite, operite i narežite na tanke kolutiće. U tavi zagrijte malo ulja, dodajte prasu i dinstajte na umjerenoj temperaturi desetak minuta, dok ne omekša. Povremeno promiješajte i dodajte malo vode kako bi ostala sočna. Začinite solju i biberom.

U međuvremenu zagrijte vodu do ključanja, posolite je i postepeno dodajte palentu uz neprestano miješanje. Kuhajte prema uputstvu na pakovanju, dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. Ako želite bogatiji okus, na kraju dodajte malo maslaca ili naribanog sira.

Toplu palentu rasporedite na tanjire, a preko nje dodajte dinstanu prasu. Jelo poslužite odmah, dok je palenta još kremasta.

Za pripremu ovog obroka potrebno je približno 25 minuta, a odličan je izbor za brz porodični ručak ili laganu večeru.

Belamionix vikend akcija traje do nedjelje

Osim izdvojenih proizvoda, kupcima su dostupni i brojni drugi artikli po akcijskim cijenama, uključujući kafu, sokove, zamrznuto voće, namaze, proizvode za ličnu higijenu i održavanje domaćinstva.

Akcijska ponuda traje od 12. do 15. novembra 2026. godine, odnosno do isteka zaliha pojedinih proizvoda.

Cjelokupnu ponudu i cijene ostalih artikala pogledajte u priloženom Belamionix katalogu.