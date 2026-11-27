Black Week u Belamionixu donosi brojne pogodnosti za kupovinu kućanskih aparata, klima uređaja, kuhinjskog posuđa i pribora za domaćinstvo, a akcijske cijene vrijede do 6. decembra 2026. godine.

Posebno se izdvajaju KONKA inverter klima uređaji, čije su cijene snižene za 200 KM. Model 12 dostupan je za 449 KM, dok model 18 košta 799 KM. Oba uređaja imaju mogućnost Wi-Fi povezivanja.

Black Week u Belamionixu donosi uštede i pri opremanju kuhinje

U ponudi su friteze različitih kapaciteta po cijenama već od 49,90 KM, dok je dupla friteza zapremine osam litara snižena sa 179,90 na 119 KM.

Električni mikser i cjediljka za voće dostupni su po cijeni od 16,90 KM, a kuhinjska vaga košta svega 8,90 KM.

Kupce očekuje i bogat izbor gusanih šerpi i pekača po cijenama već od 29,90 KM, uz popuste do 33 posto.

Za one koji žele upotpuniti prazničnu trpezu, pripremljena je ponuda vinskih i pivskih čaša, bokala i kompleta čaša, uz sniženja do 42 posto. Setovi od šest čaša dostupni su već od 6,90 KM.

Iskoristite Black Week u Belamionixu i odaberite proizvode za svoj dom po akcijskim cijenama. Ponuda traje do 6. decembra.

Ostatak ponude pogledajte u galeriji ispod.