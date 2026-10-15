Belamionix vikend akcija: Brojni proizvodi po sniženim cijenama

Belamionix vikend akcija počinje danas, 15. oktobra, i traje do nedjelje, 18. oktobra, a kupcima donosi snižene cijene prehrambenih proizvoda, pića, slatkiša, sredstava za higijenu i kućanstvo.

U okviru akcijske ponude izdvajaju se Pasta Ricco tjestenina od 400 grama po cijeni od 1,10 KM, Meggle mlijeko od jednog litra za 1,35 KM, egipatska riža Seti od 800 grama za 2,75 KM te Cedevita po cijeni od 9,45 KM.

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Ljubitelji slatkiša mogu pronaći različite čokolade i kekse po sniženim cijenama, dok su za potrebe domaćinstva na akciji deterdženti, omekšivači, šamponi i drugi proizvodi. Među njima se izdvajaju Persil Discs kapsule za pranje veša po cijeni od 14,95 KM i Emolino omekšivač od dvije litre za 3,95 KM.

Belamionix vikend akcija obuhvata i brojne druge artikle, a kompletnu ponudu s cijenama kupci mogu pogledati u priloženom katalogu ili na stranici belamionix.ba.

Akcijske cijene važe od 15. do 18. oktobra 2026. godine.