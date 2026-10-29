Christine Lagarde podnijela ostavku, odlazi s čela ECB-a prije isteka mandata

Christine Lagarde podnijela je ostavku na funkciju predsjednice Evropske centralne banke (ECB), a dužnost će napustiti 7. februara 2027. godine, gotovo devet mjeseci prije isteka mandata. Odluku je danas zvanično potvrdila ECB, saopćivši da je Lagarde o tome obavijestila Upravno vijeće banke i predsjednika Evropskog vijeća Antónija Costu.

Njen osmogodišnji mandat trebao je trajati do 31. oktobra 2027. godine, ali su se posljednjih mjeseci sve češće pojavljivale informacije o mogućem prijevremenom odlasku.

Evropska centralna banka u zvaničnom saopćenju nije navela razloge ostavke, ali je potvrdila da će postupak izbora novog predsjednika biti proveden u skladu s pravilima Evropske unije.

Christine Lagarde odlazi nakon sedam godina na čelu ECB-a

Lagarde je funkciju predsjednice Evropske centralne banke preuzela 1. novembra 2019. godine, naslijedivši Marija Draghija. Prije dolaska na ovu poziciju bila je izvršna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda.

Tokom njenog mandata ECB se suočavala s ekonomskim posljedicama pandemije, rastom inflacije i promjenama kamatnih stopa koje su utjecale na privredu i građane eurozone.

Prema pisanju Reutersa, među mogućim narednim profesionalnim angažmanima Christine Lagarde spominje se Svjetski ekonomski forum, ali zasad nema zvanične potvrde o njenom prelasku u tu organizaciju.

Ko će naslijediti predsjednicu Evropske centralne banke?

Novog predsjednika ECB-a imenovat će Evropsko vijeće, prema proceduri predviđenoj Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije.

Među imenima koja se spominju kao mogući nasljednici su bivši guverner holandske centralne banke Klaas Knot i nekadašnji guverner španske centralne banke Pablo Hernández de Cos, koji trenutno vodi Banku za međunarodna poravnanja.

Ostavka dolazi na dan kada Evropska centralna banka treba objaviti novu odluku o kamatnim stopama, nakon čega je predviđena redovna konferencija za medije.

ECB je zadužena za monetarnu politiku 21 države eurozone, a odluke ove institucije imaju direktan utjecaj na kamatne stope, inflaciju i uslove kreditiranja u evropskoj ekonomiji.