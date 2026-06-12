Evropska centralna banka povećala ključne kamatne stope

Evropska centralna banka povećala je tri ključne kamatne stope za 25 baznih bodova, s ciljem stabilizacije inflacije na nivou od dva posto u srednjoročnom periodu.

Odluka je donesena zbog novih inflatornih pritisaka, koje dodatno pojačava rat na Bliskom istoku i njegov uticaj na cijene energije, tržišta sirovina i ekonomska očekivanja u eurozoni.

Prema novim projekcijama stručnjaka Eurosistema, prosječna ukupna inflacija trebala bi iznositi 3,0 posto u 2026. godini, 2,3 posto u 2027. i 2,0 posto u 2028. godini.

Istovremeno, prognoze privrednog rasta revidirane su naniže. Očekuje se rast od 0,8 posto u 2026., 1,2 posto u 2027. i 1,5 posto u 2028. godini.

Nove kamatne stope stupaju na snagu 17. juna 2026. godine. Kamatna stopa na novčani depozit bit će 2,25 posto, kamatna stopa za glavne operacije refinansiranja 2,40 posto, a stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 2,65 posto.

Iz Evropske centralne banke navode da će i dalje pratiti ekonomske i finansijske podatke, te da će buduće odluke o kamatnim stopama zavisiti od inflacijskih izgleda, rizika i jačine transmisije monetarne politike.