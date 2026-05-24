Vučić: “Moguće je da ću uskoro podnijeti ostavku”

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, 24. maja, tokom službene posjete Kini, da postoji mogućnost da uskoro podnese ostavku.

“Dakle, moguće je da ću uskoro podnijeti ostavku”, rekao je Vučić novinarima u Pekingu, prenose srbijanski mediji.

Govoreći o sinoćnjim studentskim protestima u Beogradu, Vučić je rekao da ga takvi skupovi ne mogu uznemiriti.

“Posebno ne kad su bez dobro osmišljenog sadržaja, isprazni, ni posebno brojni”, izjavio je Vučić, optužujući organizatore protesta za incidente koji su se dogodili nakon završetka skupa.

Prema njegovim riječima, tri službe procjenjivale su broj prisutnih na protestu, a procjene su se kretale između 30.500 i 34.300 građana.

“Prihvatili smo najvišu procjenu”, rekao je Vučić, dodajući da precizni podaci pokazuju da je prisutnih bilo nešto manje od 34 hiljade.

Vučić je najavio i da će Srpska napredna stranka od 26. do 28. juna organizovati skupove širom Srbije.

“Od naše brojnosti važnije su poruke koje će tada biti upućene građanima”, poručio je predsjednik Srbije.