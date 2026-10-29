UKC Tuzla poništio nabavku CT uređaja vrijednu skoro sedam miliona KM

Ali Huremović
UKC Tuzla poništio nabavku CT uređaja vrijednu skoro sedam miliona KM

UKC Tuzla poništio je postupak javne nabavke savremenog CT uređaja s tehnologijom „photon counting“ ili ekvivalentnim rješenjem, čija je vrijednost iznosila gotovo sedam miliona konvertibilnih maraka. Informacija je objavljena danas na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, a poništenje je uslijedilo na osnovu rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Vrijednost planirane nabavke iznosila je 5.979.000 KM bez PDV-a, odnosno 6.995.430 KM s uračunatim porezom. Osim CT uređaja, nabavka je obuhvatala automatski injektor i dijagnostičke stanice, potrebne za obavljanje i obradu dijagnostičkih pregleda.

Nabavka CT uređaja poništena nakon žalbenog postupka

Prema objavljenom obavještenju, kao osnov za poništenje navedeno je rješenje Ureda za razmatranje žalbi BiH, broj JN2-01-07-1-1585-6/26, od 8. oktobra 2026. godine.

Isti datum naveden je kao datum poništenja postupka, dok je obavještenje na Portalu javnih nabavki objavljeno danas.

Postupak je bio planiran kao otvorena javna nabavka, a kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača trebala je biti najniža cijena. Bila je predviđena i elektronska aukcija.

Međutim, u objavljenom obavještenju nisu detaljno obrazloženi razlozi zbog kojih je Ured za razmatranje žalbi donio rješenje o poništenju. Zbog toga zasad nije poznato koje su konkretne nepravilnosti ili okolnosti dovele do obustavljanja postupka.

Nabavka dio planiranog opremanja UKC-a Tuzla

Nabavka savremenog CT uređaja bila je dio šireg plana modernizacije medicinske opreme Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, za koju su tokom ove godine planirana značajna finansijska sredstva.

Direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić ranije je najavio nabavku CT uređaja s tehnologijom „photon counting“, uz druge investicije u dijagnostičku i medicinsku opremu.

Riječ je o nabavci koja je odvojena od projekta PET/CT uređaja, vrijednog 9,2 miliona KM, koji je u septembru isporučen UKC-u Tuzla.

Za sada nije objavljeno kada bi mogao biti pokrenut novi postupak nabavke CT uređaja niti hoće li biti izmijenjeni uslovi tendera.

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