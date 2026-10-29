UKC Tuzla poništio nabavku CT uređaja vrijednu skoro sedam miliona KM

UKC Tuzla poništio je postupak javne nabavke savremenog CT uređaja s tehnologijom „photon counting“ ili ekvivalentnim rješenjem, čija je vrijednost iznosila gotovo sedam miliona konvertibilnih maraka. Informacija je objavljena danas na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, a poništenje je uslijedilo na osnovu rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Vrijednost planirane nabavke iznosila je 5.979.000 KM bez PDV-a, odnosno 6.995.430 KM s uračunatim porezom. Osim CT uređaja, nabavka je obuhvatala automatski injektor i dijagnostičke stanice, potrebne za obavljanje i obradu dijagnostičkih pregleda.

Nabavka CT uređaja poništena nakon žalbenog postupka

Prema objavljenom obavještenju, kao osnov za poništenje navedeno je rješenje Ureda za razmatranje žalbi BiH, broj JN2-01-07-1-1585-6/26, od 8. oktobra 2026. godine.

Isti datum naveden je kao datum poništenja postupka, dok je obavještenje na Portalu javnih nabavki objavljeno danas.

Postupak je bio planiran kao otvorena javna nabavka, a kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača trebala je biti najniža cijena. Bila je predviđena i elektronska aukcija.

Međutim, u objavljenom obavještenju nisu detaljno obrazloženi razlozi zbog kojih je Ured za razmatranje žalbi donio rješenje o poništenju. Zbog toga zasad nije poznato koje su konkretne nepravilnosti ili okolnosti dovele do obustavljanja postupka.

Nabavka dio planiranog opremanja UKC-a Tuzla

Nabavka savremenog CT uređaja bila je dio šireg plana modernizacije medicinske opreme Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, za koju su tokom ove godine planirana značajna finansijska sredstva.

Direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić ranije je najavio nabavku CT uređaja s tehnologijom „photon counting“, uz druge investicije u dijagnostičku i medicinsku opremu.

Riječ je o nabavci koja je odvojena od projekta PET/CT uređaja, vrijednog 9,2 miliona KM, koji je u septembru isporučen UKC-u Tuzla.

Za sada nije objavljeno kada bi mogao biti pokrenut novi postupak nabavke CT uređaja niti hoće li biti izmijenjeni uslovi tendera.