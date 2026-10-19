Mijenjaju se termini jeftinije struje u BiH

Termini jeftinije struje u BiH mijenjaju se od nedjelje, 25. oktobra, kada počinje zimsko računanje vremena. Novi raspored odnosi se na domaćinstva koja koriste dvotarifna brojila, a periodi niže tarife razlikuju se zavisno od elektroprivrede koja snabdijeva potrošače.

U noći sa subote na nedjelju kazaljke će se pomjeriti jedan sat unazad, odnosno s tri na dva sata, čime prestaje ljetno računanje vremena.

Za korisnike Elektroprivrede BiH koji imaju dvotarifna brojila, jeftinija električna energija od ponedjeljka do subote obračunavat će se u terminima od 13 do 16 sati i od 22 do 7 sati narednog jutra. Nedjeljom će niža tarifa važiti tokom cijelog dana.

Za kupce Elektroprivrede BiH iz kategorije ostale potrošnje na niskom naponu od 0,4 kV niža tarifa primjenjivat će se radnim danima od 22 do 7 sati, dok će subotom i nedjeljom važiti neprekidno.

Isti dnevni raspored niže tarife za domaćinstva predviđen je i za korisnike Elektroprivrede HZHB. Kod ovog preduzeća potrebno je razlikovati promjenu satnice jeftinije struje od zimske obračunske sezone, koja počinje 1. novembra i traje do kraja februara.

Termini jeftinije struje u Republici Srpskoj

Za domaćinstva koja električnom energijom snabdijeva Elektroprivreda Republike Srpske niža tarifa tokom zimskog računanja vremena primjenjuje se radnim danima od 22 do 6 sati narednog jutra.

Vikendom je jeftinija električna energija dostupna neprekidno, od petka u 22 sata do ponedjeljka u 6 sati ujutro.

Promjena termina posebno je značajna za domaćinstva koja veće potrošače električne energije, poput veš-mašina, bojlera i drugih uređaja, mogu koristiti u periodima niže tarife i tako smanjiti troškove na mjesečnim računima.