Predložena mjera pritvora za Muju Sikića iz Banovića

Adin Jusufović
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Tužilaštvo TK

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu u Banovićima stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Muju Sikića (43) iz Banovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo teška krađa.

On je osumnjičen da je u periodu od avgusta do 6. novembra 2026. godine u mjestu Oskova na području Banovića počinio sedam teških krađa provaljujući u pomoćne prostorije kuća i teretna motorna vozila iz kojih je otuđivao različite vrijedne predmete, ugalj i gorivo. U sedam radnji koje se Sikiću stavljaju na teret, osumnjičen je da je, između ostalog, otuđio bicikla, alate i druge predmete, više od tone uglja iz prikolice teretnog vozila i oko 460 litara goriva iz rezervoara dva teretna motorna vozila i tako sebi pribavio veću protivpravnu imovinsku korist.

Istražitelji OKP PU Banovići su po nalogu tužioca poduzeli niz operativnih i istražnih radnji u cilju dokumentovanja ovih krivičnih djela. Osumnjičeni je lišen slobode 6. novembra, te je nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Sikića.

Istražne radnje se nastavljaju. Sikić je i ranije više puta osuđivana osoba, uglavnom za krivična djela protiv imovine.

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