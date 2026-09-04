Rami biblioteka, najveća biblioteka u Istanbulu, osvojila je prvu nagradu u kategoriji „Veliki projekat“ na takmičenju Zelena biblioteka 2026, koje organizuje Međunarodna federacija bibliotečkih udruženja i institucija, IFLA. Prestižno priznanje dobila je zahvaljujući transformaciji vojne kasarne iz 19. stoljeća u savremenu gradsku oazu prilagođenu klimatskim izazovima.

Priznanja dodjeljuje IFLA-in Odjel za okoliš, održivost i biblioteke, ENSULIB, s ciljem promocije vizionarskih i ekološki značajnih projekata. Pobjednici su proglašeni tokom 11. Svjetskog bibliotečkog kongresa u južnokorejskom Busanu, a Rami biblioteka izdvojila se među 62 projekta iz 27 zemalja svojim višeslojnim pristupom održivosti.

Priznanje istovremeno pokazuje kako historijsko naslijeđe, zaštita okoliša i savremeno bibliotekarstvo mogu biti objedinjeni u jednom prostoru, ali i dodatno jača međunarodni ugled ustanove te ukazuje na ulogu ekoloških politika Turske u oblikovanju savremene kulture i očuvanju baštine.

Rami biblioteka spojila historiju i savremeno bibliotekarstvo

Rami biblioteka nalazi se u istanbulskoj općini Ejupsultan, u kompleksu historijske kasarne Rami s početka 19. stoljeća. Kasarna je građena između 1826. i 1828. godine, a nakon opsežne restauracije i dogradnje 2023. godine otvorena je kao jedna od vodećih evropskih biblioteka.

Tokom transformacije korišten je koncept adaptivne ponovne upotrebe, kojim su sačuvani izvorni materijali i historijski identitet građevine.

Biblioteka raspolaže sa 36.000 kvadratnih metara zatvorenog prostora i 4.200 sjedećih mjesta, što je čini jednim od glavnih informacijskih centara u Turskoj. U njenom sastavu nalaze se digitalna, dječija i omladinska biblioteka, odjel za odrasle i brojne specijalizovane zbirke.

Najveći unutrašnji park među bibliotekama u Evropi

Posebno mjesto u konceptu Rami biblioteke zauzima zaštita okoliša. Kompleks obuhvata 51.000 kvadratnih metara uređene zelene površine i ima najveći unutrašnji park među bibliotekama u Evropi. U njemu se nalazi 696 stabala, 99.000 grmova, biološko jezero i trstika, čime se doprinosi očuvanju gradske biološke raznolikosti i poboljšanju lokalne mikroklime.

Kišnica prikupljena s velikih krovnih površina koristi se za navodnjavanje parka i u toaletima. Potrošnja energije smanjuje se korištenjem štedljive opreme, LED rasvjete, senzorskih sistema i solarnih panela. Otpad se razvrstava na samom izvoru, opasni otpad tretira se odvojeno, upotreba jednokratne plastike svedena je na minimum, dok su unutrašnji radni procesi potpuno digitalizovani.

Rami biblioteka kao „živa biblioteka“

Održivost u ovom prostoru nije ograničena samo na ekologiju. Rami biblioteka kroz svoje programe i otvorene usluge odgovara i na kulturne, obrazovne i umjetničke potrebe zajednice, razvijajući koncept „žive biblioteke“. Edukativnim radionicama i informacijskim uslugama podstiče klimatsku pismenost, dok Centar za pristupačne resurse omogućava lakše korištenje sadržaja osobama različitih dobi i potreba.

U okviru biblioteke djeluje i restauratorska jedinica Šifahana, koja obnavlja rijetke rukopise i staru štampanu građu. Biblioteka radi 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, a u slučaju prirodnih nepogoda može služiti i kao sigurno zborno mjesto za građane.

Zahvaljujući primijenjenim mjerama, Rami je postala prva biblioteka u Turskoj koja je dobila certifikat Biosphere Sustainable Museum, kao i prva biblioteka u zemlji sa certifikatima za nulti otpad i zelenu energiju.

Od otvaranja 2023. do kraja 2025. godine biblioteku je posjetilo više od 8,2 miliona ljudi, a prostor je danas namijenjen i ljubiteljima knjige i onima koji žele upoznati spoj kulturne baštine, prirode i savremene arhitekture.

Ukoliko uskoro planirate posjetu Istanbulu, možda je upravo Rami biblioteka mjesto koje možete posjetiti i sami se uvjeriti u grandioznost ovog zdanja.

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