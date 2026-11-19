Historijski susret Putina, Trampa i Si Đinpinga održava se danas u kineskom gradu Šendženu, gdje su se prvi put na zajedničkom trilateralnom sastanku okupili predsjednici Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Razgovori na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) dolaze u trenutku velikih međunarodnih napetosti, a među glavnim temama su rat u Ukrajini, situacija na Bliskom istoku i kontrola nuklearnog naoružanja.

Američki predsjednik Donald Tramp, ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski lider Si Đinping sastali su se nakon niza bilateralnih razgovora i diplomatskih priprema. Riječ je o prvom formalnom trilateralnom susretu lidera ove tri države, čiji odnosi imaju veliki utjecaj na međunarodnu sigurnost i svjetsku ekonomiju.

Domaćin susreta je Si Đinping, koji predsjedava i samitom APEC-a, organizovanim 18. i 19. novembra. Dolazak Trampa i Putina u Kinu privukao je posebnu pažnju svjetske javnosti, jer se razgovori vode o pitanjima oko kojih Washington, Moskva i Peking imaju različite interese.

Rat u Ukrajini i nuklearno naoružanje među glavnim temama

Jedno od centralnih pitanja trilateralnog sastanka jeste rat u Ukrajini. Tramp je uoči zajedničkih razgovora poručio da postoji želja za napretkom prema okončanju sukoba, dok su američki i ruski predstavnici prethodno razgovarali o mogućnostima diplomatskog rješenja.

Na dnevnom redu su i odnosi na Bliskom istoku, posebno situacija u Iranu, kao i mogućnost pokretanja novih pregovora o ograničavanju nuklearnog naoružanja.

Pitanje nuklearnog oružja dobilo je dodatnu važnost nakon isteka sporazuma Novi START u februaru 2026. godine, kojim su bile ograničene strateške nuklearne snage SAD-a i Rusije. Tramp želi da se u buduće razgovore o kontroli naoružanja uključi i Kina, čiji nuklearni arsenal posljednjih godina raste.

Ipak, očekivanja od sastanka razlikuju se među učesnicima, a nije potvrđeno da bi već danas mogao biti postignut konkretan sporazum o nuklearnom naoružanju ili završetku rata u Ukrajini.

Tramp i Putin razgovarali 40 minuta prije zajedničkog sastanka

Prije historijskog trilateralnog susreta, Donald Tramp i Vladimir Putin održali su odvojeni razgovor koji je trajao približno 40 minuta. Američki predsjednik tom prilikom je Putina nazvao prijateljem, ističući da imaju dobre međusobne odnose.

Prema informacijama koje su prenijeli ruski zvaničnici, tokom razgovora bilo je riječi o ratu u Ukrajini i bilateralnim odnosima Washingtona i Moskve. Kremlj je susret ocijenio pozitivno, ali je ranije naglasio da formalni, opsežni bilateralni pregovori dvojice predsjednika nisu planirani.

Tramp se odvojeno sastao i sa Si Đinpingom. Njihovi razgovori bili su usmjereni na odnose dvije najveće svjetske ekonomije, trgovinske sporove, carine i tehnološku saradnju.

Kineski i američki predsjednik razgovarali su i o međunarodnim sigurnosnim pitanjima. Tramp je prije trilateralnog sastanka izrazio optimizam da razgovori s kineskim i ruskim liderom mogu donijeti napredak u rješavanju rata u Ukrajini.

Putin i Si Đinping sastali su se dan ranije, u srijedu, kada su razmatrali bilateralnu saradnju i aktuelna međunarodna pitanja.

Si Đinping lično dočekao Trampa, pažnju privukao i Putinov nuklearni kofer

Posebnu pažnju izazvao je dolazak američkog predsjednika u Šendžen. Si Đinping lično je dočekao Trampa na aerodromu, što je protumačeno kao diplomatski gest kojim je kinesko rukovodstvo željelo naglasiti važnost posjete.

Na svečanoj večeri organizovanoj uoči samita, Tramp je sjedio neposredno pored kineskog predsjednika, dok je Putin bio smješten dalje, s druge strane kineske prve dame Peng Lijuan.

Svjetski mediji zabilježili su i dolazak ruskog predsjednika u pratnji oficira koji je nosio takozvani nuklearni kofer, odnosno sistem koji se koristi za komunikaciju i izdavanje komandi u okviru ruskog sistema strateškog naoružanja.

Sastanak trojice predsjednika održava se u državnoj rezidenciji Ćilin Šandžuang, poznatoj i kao Kylin Villa, u Šendženu. Prema ranijim najavama Kremlja, za trilateralne razgovore predviđeno je manje od sat vremena.

Trgovina i umjetna inteligencija također u fokusu samita

Pored sigurnosnih pitanja, samit APEC-a posvećen je ekonomskoj saradnji, međunarodnoj trgovini i novim tehnologijama.

Kineski predsjednik Si Đinping pozvao je na očuvanje otvorene trgovine i tehnološkog razvoja, dok se među važnim temama samita izdvajaju umjetna inteligencija, ekonomsko povezivanje i smanjenje trgovinskih prepreka.

APEC okuplja 21 ekonomiju azijsko-pacifičke regije, a ovogodišnji samit održava se pod predsjedavanjem Kine.