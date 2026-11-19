Darijana Filipović, članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, obilježila je 35. godišnjicu osnivanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, čiji su nekadašnji politički i vojni čelnici pravosnažno osuđeni pred Haškim tribunalom za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.

Filipović je jučer prisustvovala svečanoj sjednici Općinskog vijeća Grude, održanoj povodom Dana općine i godišnjice osnivanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, nakon čega se oglasila i na društvenoj mreži X.

„Prije 35 godina u Grudama je započelo važno poglavlje političke povijesti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Poglavlje bez kojega nas ovdje danas ne bi bilo“, napisala je Filipović.

U nastavku objave navela je:

„Obilježavajući utemeljenje Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i čestitajući Dan općine Grude, poručila sam kako je naša odgovornost danas čuvati naš identitet i osigurati ravnopravnost, ali i predano stvarati nove prilike za sva mjesta i sve žitelje Bosni i Hercegovini.“

Ove poruke uputila je samo dva dana nakon što je preuzela dužnost članice Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Darijana Filipović o Herceg-Bosni i njenom političkom naslijeđu

Hrvatska zajednica Herceg-Bosna proglašena je 18. novembra 1991. godine u Grudama, a u augustu 1993. godine proglašena je Hrvatskom Republikom Herceg-Bosnom. Riječ je o političkoj i teritorijalnoj tvorevini koja nikada nije stekla međunarodno priznanje kao država.

Djelovanje njenog ratnog političkog i vojnog rukovodstva bilo je predmet postupaka pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

U predmetu „Prlić i drugi“, Žalbeno vijeće Haškog tribunala je 29. novembra 2017. godine pravosnažno potvrdilo osuđujuće presude šestorici nekadašnjih visokih zvaničnika Herceg-Bosne i Hrvatskog vijeća odbrane.

Jadranko Prlić osuđen je na 25 godina zatvora, Bruno Stojić, Slobodan Praljak i Milivoj Petković na po 20 godina, Valentin Ćorić na 16, a Berislav Pušić na deset godina zatvora. Ukupno su osuđeni na 111 godina zatvora.

Haški tribunal potvrdio postojanje udruženog zločinačkog poduhvata

Pravosnažnom presudom potvrđeno je postojanje udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio stvaranje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, koji bi omogućio ponovno ujedinjenje hrvatskog naroda, kroz etničko čišćenje muslimanskog stanovništva.

Tribunal je utvrdio odgovornost osuđenih za niz teških krivičnih djela, uključujući progone, ubistva, deportacije, nezakonita zatočenja i nečovječno postupanje prema civilnom stanovništvu.

Žalbeno vijeće potvrdilo je da je petorica osuđenih učestvovala u udruženom zločinačkom poduhvatu od sredine januara 1993. godine, dok je za Berislava Pušića utvrđeno da mu se pridružio u aprilu iste godine.

Presuda se odnosi na krivičnu odgovornost pojedinaca i konkretne zločine utvrđene tokom sudskog postupka.