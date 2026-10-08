Filipović najavila promjene ambasadora BiH: Ko bi mogao biti smijenjen?

Promjene ambasadora BiH među prvim su pitanjima koja Darijana Filipović, novoizabrana članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, namjerava otvoriti nakon preuzimanja mandata. Najavila je preispitivanje diplomatsko-konzularne mreže, a među diplomatama čije bi pozicije mogle biti razmatrane nalaze se i oni koji su imenovani na prijedlog dosadašnjeg člana Predsjedništva Željka Komšića.

Filipović je nakon Općih izbora održanih 4. oktobra potvrdila da planira analizirati rad diplomatskih predstavnika BiH u svijetu. Kako je pojasnila, cilj je utvrditi koliko postojeća diplomatska mreža ostvaruje rezultate i na kojim su pozicijama potrebne promjene.

U razgovoru za RTV Herceg-Bosne istakla je da diplomatija mora imati konkretne rezultate te da treba mijenjati ono što ne funkcioniše.

Ipak, zvanične odluke o smjenama još nisu donesene, a njihovo provođenje zavisit će od dogovora unutar Predsjedništva BiH.

Koji ambasadori bi mogli ostati bez funkcije?

Prema pisanju Klix.ba, među diplomatskim predstavnicima koji su imenovani na prijedlog Željka Komšića nalazi se više ambasadora Bosne i Hercegovine u evropskim i svjetskim državama.

Među njima su Sven Alkalaj, ambasador BiH u Sjedinjenim Američkim Državama, Vesna Andree Zaimović u Španiji, Branimir Jukić u Crnoj Gori, Igor Žontar pri Svetoj Stolici te Višnja Lončar u Francuskoj.

Na toj listi su i Slavko Matanović, ambasador u Jordanu, Dario Novalić u Sloveniji, Mato Zeko u Japanu i Bojan Šišić u Danskoj.

Moguće promjene mogle bi obuhvatiti i Dragana Mihaljevića, generalnog konzula BiH u Turskoj, te Danku Savić, šeficu misije BiH pri međunarodnim organizacijama u Austriji.

Riječ je o diplomatskim predstavnicima čija se imena spominju u kontekstu najavljenih promjena, ali to ne znači da su odluke o njihovom razrješenju već donesene.

Dvoje diplomata već najavilo odlazak

Određene promjene u diplomatskoj mreži mogle bi se dogoditi i nezavisno od dolaska novog saziva Predsjedništva BiH.

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević početkom septembra zatražila je razrješenje s funkcije iz privatnih razloga.

Istovremeno, Vanja Filipović, šef Misije BiH pri NATO-u, putem društvene mreže LinkedIn objavio je da traži novi profesionalni angažman, navodeći da mu mandat u Briselu završava u narednim mjesecima.

Njihovi odlasci ne moraju biti povezani s političkim promjenama nakon izbora.

Promjene ambasadora BiH zavise od odluka Predsjedništva

Iako se pojedini diplomatski predstavnici povezuju s prijedlozima Željka Komšića, važno je razlikovati predlaganje kandidata od njihovog imenovanja.

Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika u nadležnosti je Predsjedništva BiH.

Odluke se nastoje donositi konsenzusom, dok Poslovnik o radu Predsjedništva predviđa i postupanje u situacijama kada saglasnost svih članova nije postignuta.

To znači da Darijana Filipović ne može samostalno odlučivati o smjenama ambasadora, već će eventualne promjene morati proći propisanu proceduru.

Novoizabrana članica Predsjedništva BiH trebala bi preuzeti dužnost sredinom novembra, zajedno s Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović, koji su na izborima osvojili nove mandate.

Nakon konstituisanja novog saziva očekuje se otvaranje pitanja diplomatskih imenovanja, a postojeći ambasadori kojima mandat nije istekao ostaju na funkcijama dok ne budu donesene odgovarajuće odluke.