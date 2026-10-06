Novi presjek CIK-a: Bećirović, Filipović i Cvijanović i dalje u vodstvu

Prema posljednjem presjeku Centralne izborne komisije BiH, Denis Bećirović i dalje je u vodstvu u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH sa 213.980 glasova. Na drugom mjestu je Bakir Izetbegović sa 190.567 glasova, dok je Semir Efendić osvojio 144.176 glasova. Fahrudin Radončić trenutno ima 12.057 glasova.

U utrci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH vodi Darijana Filipović sa 110.045 glasova. Slijede Slaven Kovačević sa 72.841 i Zdenko Lučić sa 54.341 glasom.

Kada je riječ o izboru srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović je i dalje prva sa 298.366 glasova. Marinko Božović ima 141.591, dok je Nebojša Vukanović osvojio 96.616 glasova.

Rezultati su i dalje preliminarni i mijenjat će se kako bude pristizala i obrađivala preostala dokumentacija i glasovi. Konačne rezultate izbora utvrdit će Centralna izborna komisija BiH.