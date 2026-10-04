Denis Bećirović nakon preliminarnih rezultata: Nisam odustao, pobijedili smo

Denis Bećirović, kandidat koalicije „Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu“ za člana Predsjedništva BiH, obratio se večeras nakon objave preliminarnih izbornih rezultata, poručivši da uprkos pritiscima kojima je, kako tvrdi, bio izložen tokom prethodnih mjeseci nije odustao od kandidature.

Prema presjeku preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Bećirović je osvojio 206.684 glasa, odnosno 26,75 posto.

„Građanke i građani Bosne i Hercegovine, hvala vam na ukazanom povjerenju. Slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina je živa“, kazao je Bećirović.

Podsjetio je da su ga, prema njegovim riječima, prije devet mjeseci pozivali da se povuče iz izborne utrke, kao i da je dobijao poruke da neće moći izdržati ono što ga očekuje tokom kampanje.

„Devet mjeseci poslije, pred građanima Bosne i Hercegovine želim reći: nisam odustao, pobijedili smo“, poručio je.

Denis Bećirović: Ne mogu slaviti dok građani žive teško

Bećirović je kazao da izborni rezultat neće slaviti, navodeći da želi ostati skroman i odmjeren zbog problema s kojima se suočavaju brojni građani Bosne i Hercegovine.

Govoreći o obilascima zemlje tokom kampanje, ali i prethodne četiri godine, naveo je da i večeras postoje građani koji nemaju struju i vodu, kao i roditelji koji ne znaju hoće li sutra moći djetetu dati novac za užinu. Posebno je spomenuo Jablanicu.

„Ne mogu slaviti ni zbog naše Jablanice. Ali želim iskazati poštovanje ljudima u Bosni i Hercegovini“, rekao je.

Denis Bećirović zahvalio je građanima koji su mu dali glas, ali i biračima koji su podržali njegove protukandidate, ocijenivši da izlazak na izbore i prihvatanje političkih razlika predstavljaju pokazatelj demokratske zrelosti.

Zahvalio je i strankama okupljenim u koaliciji „Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu“, članovima porodice, saradnicima i biračima iz različitih dijelova zemlje.

Osvrćući se na izbornu kampanju, Bećirović je ocijenio da nikada nije bila duža, teža i prljavija, ali je pozvao da se sačuva dignitet političkih protivnika.

Za protukandidate Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića rekao je da su iskusni političari protiv kojih nije bilo jednostavno voditi kampanju. Za Radončićev rezultat kazao je da je, prema njegovoj ocjeni, veoma loš.

„Narodna mudrost kaže: U pobjedi se ne uzvisi, u porazu se ne ponizi“, poručio je Bećirović.

Na kraju obraćanja Denis Bećirović kazao je da izborni rezultat vidi i kao poruku mladim ljudima i budućim generacijama u Bosni i Hercegovini.