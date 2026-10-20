Narandžasto upozorenje za Hercegovinu: Moguće poplave

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za Hercegovinu zbog obilnih padavina koje se očekuju sutra, a na pojedinim područjima moglo bi pasti i do 120 litara kiše po kvadratnom metru.

Upozorenje stupa na snagu u srijedu, 21. oktobra, u 9 sati i trajat će do četvrtka, 22. oktobra, u 3 sata ujutro.

Prema prognozi FHMZ-a, očekivana količina padavina uglavnom će iznositi između 30 i 60 litara po kvadratnom metru. Znatno veće količine kiše prognozirane su za istočne, jugoistočne i sjeverne dijelove Hercegovine, gdje bi lokalno moglo pasti između 80 i 120 litara po kvadratnom metru.

Narandžasto upozorenje za Hercegovinu zbog rizika od poplava

Obilne padavine mogu izazvati plavljenje objekata, zemljišta i saobraćajnica, zbog čega se stanovništvu savjetuje povećan oprez i pravovremena zaštita imovine.

Iz FHMZ-a upozoravaju i na moguće prekide u snabdijevanju električnom energijom i vodom, kao i poteškoće u komunikacijama. Na pojedinim područjima mogla bi biti potrebna i evakuacija manjeg broja stanovnika.

Poseban oprez preporučuje se vozačima jer obilna kiša može smanjiti vidljivost, otežati upravljanje vozilima i izazvati opasne uslove na cestama usljed nakupljanja vode.

Građanima se savjetuje da prate informacije i upute nadležnih službi te da, u skladu s vremenskim prilikama, poduzmu mjere zaštite sebe i svoje imovine.