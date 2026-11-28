Zahlađenje koje stiže u narednim danima donijet će jutarnje mrazeve i temperature do minus 14 stepeni Celzijusa u pojedinim dijelovima regije. Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, nakon današnjih padavina slijedi nekoliko dana uglavnom suhog, ali izrazito hladnog vremena.

Tokom subote očekuje se oblačno i hladno vrijeme s padavinama, a najviše kiše prognozirano je za istočne, južne i centralne dijelove Srbije te sjever Crne Gore. U područjima iznad 600 metara nadmorske visine padavine će prelaziti u snijeg, uz mogućnost formiranja snježnog pokrivača.

Do nedjelje u podne u pojedinim područjima očekuje se od 10 do 25 centimetara snijega, dok bi na planinama istočne Srbije visina mogla dostići i oko 35 centimetara. Snijeg je tokom noći na nedjelju moguć i u južnim dijelovima Vojvodine, istočnoj Hrvatskoj te na sjeveru Bosne i Hercegovine, gdje bi se mogao zadržati tanji pokrivač do dva centimetra.

Prema Čubrilovoj prognozi, padavine bi u nedjelju trebale prestati, ali će se hladnoća nastaviti. U pojedinim dijelovima regije puhat će jaka hladna košava, dok se uz Jadran očekuje bura.

Od ponedjeljka do petka prognozira se uglavnom suho i veoma hladno vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se od minus 10 do minus tri stepena, a na planinama pod snijegom mogle bi pasti i do minus 14 stepeni. Dnevne temperature uglavnom će biti između minus šest i jednog stepena, pa su u pojedinim krajevima mogući i ledeni dani.

Promjena vremenskih prilika očekuje se oko 6. decembra, kada bi trebalo doći do slabljenja hladnoće i porasta temperatura. U periodu od 6. do 9. decembra dnevne vrijednosti mogle bi se kretati od dva do 10 stepeni, uz povremene padavine. Ipak, meteorolog upozorava da se oko 9. decembra u pojedinim prognoznim modelima nazire mogućnost novog prodora hladnog i vlažnog zraka, koji bi mogao donijeti snijeg i ponovno zahlađenje.