Snijeg i mokri kolovozi otežavaju vožnju na pojedinim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, dok su vozači na području Majevice ranije danas prijavili zastoj na Banj Brdu zbog šlepera koji se popriječio na cesti.

Prema najnovijem izvještaju BIHAMK-a, objavljenom u 13:31 sati, na magistralnoj cesti Tuzla–Bijeljina, na području Banj Brda, saobraćaju sve kategorije vozila. Ipak, za teretna motorna vozila s prikolicom i šlepere obavezna je upotreba lanaca. Snijega na kolovozu ima i na pojedinim dionicama u višim planinskim predjelima, a vozači se upozoravaju i na učestale odrone.

U Srbiji su vremenske prilike znatno nepovoljnije na pojedinim pravcima. Prema izvještaju preduzeća Putevi Srbije od 12:52 sati, snijega ima na putnim pravcima Javor–Sjenica, Šabac–Valjevo, Užice–Nova Varoš, kao i na dionicama prema graničnom prelazu Kotroman i Prijepolju. Na pojedinim dionicama snježni pokrivač iznosi do pet centimetara, dok ga na putu Jelova Gora–Užice ima od pet do deset centimetara.

Auto-moto savez Srbije upozorava da zbog obilnih padavina i zahlađenja putovanje može trajati duže, posebno u brdsko-planinskim područjima. U tim krajevima očekuju se intenzivnije snježne padavine, a tokom poslijepodneva i večeri jak vjetar mogao bi stvarati snježne nanose. Moguća je i poledica na mostovima, prevojima i drugim izloženim dionicama.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na snijeg i formiranje snježnog pokrivača. U nižim predjelima očekuje se od pet do 20 centimetara snijega, u brdskim od 20 do 30, a u planinskim i više od 30 centimetara novog snijega za 24 sata.

Vozačima koji planiraju putovanje prema Srbiji savjetuje se da prije polaska provjere stanje na odabranom pravcu, koriste zimsku opremu i brzinu prilagode uslovima na cesti. Poseban oprez potreban je na planinskim dionicama, gdje snijeg, vjetar i moguća poledica mogu dodatno otežati vožnju.