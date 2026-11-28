Voće navečer ne mora biti prepreka mršavljenju, a vrijeme konzumiranja nije presudno za dobijanje na težini. Nutricionisti objašnjavaju da je mnogo važnije koliko kalorija unesemo tokom dana nego da li jabuku, bananu ili drugo voće pojedemo ujutro ili pred spavanje.

Organizam troši energiju i tokom sna, održavajući osnovne životne funkcije, zbog čega se kalorije ne prestaju trošiti čim zaspimo. Nutricionist bolnice Mount Elizabeth u Singapuru Yap Wei Ming Louis navodi da nema naučnih dokaza da voće pojedeno u određeno doba dana više doprinosi debljanju.

Istraživanja ukazuju da je važniji ukupan dnevni unos hrane. Praćenje prehrambenih navika 52 odrasle osobe pokazalo je da su oni koji su jeli nakon 20 sati ukupno unosili više kalorija, što upućuje na to da problem nije nužno vrijeme obroka, nego dodatna količina hrane.

Ipak, pojedini stručnjaci savjetuju oprez s kasnim obrocima. Nutricionistica Alexis Supan iz Cleveland Clinic objašnjava da se osjetljivost organizma na inzulin mijenja tokom dana, a navečer može biti smanjena. Kao čest problem izdvaja i nesvjesno grickanje uz televiziju, kada se umjesto voća često biraju kaloričnije namirnice poput čipsa, keksa i sladoleda.

Nutricionista Univerziteta Utah Thunder Jalili smatra da je važno obratiti pažnju na ukupno trajanje perioda tokom kojeg jedemo. Kasno grickanje može produžiti taj period i održavati nivo inzulina povišenim, zbog čega preporučuje izbjegavanje hrane nakon večere, uz napomenu da raspored obroka zavisi i od dnevnih navika pojedinca.

Posebnu pažnju trebaju obratiti osobe koje imaju problema s refluksom, jer obrok dva do tri sata prije spavanja može potaknuti vraćanje želučane kiseline u jednjak. Opreznije trebaju biti i osobe s dijabetesom, kod kojih obroci izvan uobičajenog rasporeda mogu izazvati promjene nivoa šećera u krvi.

Za ostale, povremena večernja užina može biti sasvim prihvatljiva ako postoji stvarna glad. Jabuka uz malo kikiriki putera ili voće uz komadić tamne čokolade mogu biti izbor umjesto kaloričnijih grickalica.